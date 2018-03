Docentes: Se agudiza el conflicto; fuerte rechazo y profundización del plan de lucha

De acuerdo a lo informado a DECHIVILCOY por el dirigente gremial Guillermo Pombo (FEB), la propuesta salarial rechazada ayer contiene 3 componentes:

• 15% en tres tramos (igual que anteriores propuestas).

• Presentismo (igual que anteriores propuestas), aun cuando hace más de un año que el propio Estado no entrega información acerca de este tema (no llega a los jubilados).

• Gratificación por capacitación: $3.000 -por única vez-, para quienes cumplan 148 hs. cátedra anuales y acrediten la certificación de la cursada, fuera del horario escolar; $250 por mes (no llega a los jubilados).

• Un mecanismo de revisión en octubre.

Luego de un cuarto intermedio, el Gobierno ofreció de manera unilateral, por única vez y a cuenta de FUTUROS AUMENTOS:

• $1.800 para salarios de hasta $15.000.

• $2.700 para salarios de $15.000 a $20.000.

• $3.500 para salarios de $20.000 a $30.000.

• $4.500 para salarios superiores a $30.000.

Toda la propuesta fue rechazada de plano por el FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense).

Se agudiza el conflicto

Los docentes, nucleados en las diferentes organizaciones gremiales, sostienen que “hay un monólogo por parte del Gobierno, quien está obrando de mala fe y vuelve a realizar la misma propuesta que fuera rechazada oportunamente desde el 14 de febrero”.

Además, “denunciamos en paritaria la carga arbitraria y masiva de descuentos por paro sin que haya llegado aún la información por parte de las escuelas; aduciendo que “la profundización del conflicto es pura responsabilidad del gobierno”.

El FUDB definió:

• 22 de marzo: 18 hs, todos a la marcha de antorchas.

• 27 de marzo: jornada de lucha con trabajadores estatales, en unidad contra el ajuste.

• Paro y movilización docente

Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB)

FEB – SUTEBA – UDOCBA – AMET – SADOP