Documento Político: Un año es mucho tiempo

Los compañeros/as del movimiento peronista de Chivilcoy conjuntamente con las otras fuerzas políticas que integramos este frente, a poco más de un año de la asunción del actual intendente, hemos decidido juntarnos hoy para hacer un balance de la actual administración municipal desde nuestra responsabilidad, compromiso y experiencia política.

A lo largo de este año hemos sido respetuosos de la actual gestión, no acudiendo a las críticas descarnadas hacia ella (aún teniendo contundencia en los motivos) con el objetivo de darle a sus administradores el tiempo prudencial para la ejecución de sus políticas públicas, rol que como opositores comprendimos era el necesario. También entendemos que un año es mucho tiempo para una ciudad si hay austeridad de ideas; la ciudad se atrasa, se deteriora, se detiene. Y no nos alegra, por el contrario, nos entristece porque amamos profundamente nuestro Chivilcoy. El incumplimiento de las promesas realizadas por el actual intendente demuestra que no es fácil gobernar y mucho menos en la incomprensión total de la estructura del estado municipal, la improvisación en la toma de decisiones haciendo una gestión de una indigencia conceptual alarmante y nociva, con el agravante de generar un clima de confrontación constante con todos los sectores de la sociedad, como si pensar distinto fuera un delito.

Hemos recorrido con los compañeros y compañeras cada área de la gestión actual, hemos debatido y analizado con profunda responsabilidad en los encuadres técnico-políticos para compartir con ustedes nuestra mirada. Llevaría mucho tiempo transmitir todo, por eso hemos sintetizado, en este documento, casos testigos en algunas áreas de gobierno. A saber:

Vemos con angustia la falta de ejecución, planeamiento y consolidación de Obra Pública. Ejemplos concretos son la parálisis de la terminación del Complejo Federación; la indiferencia y desconocimiento de herramientas como la Ley de Hábitat para programar soluciones habitacionales y urbanísticas; el deterioro de las calles y sus luminarias; el escaso mantenimiento de los paseos públicos; la inexplicable concepción para la recolección de los residuos domiciliarios, la poda mutilante de arboleda pública entre otras cosas.

En Salud observamos que la inoperancia y la insensibilidad social, tiene como consecuencia el aumento de la mortalidad infantil, dato concreto en nuestra ciudad, absolutamente corroborable; el cierre de servicios vespertinos en los centros de salud, las pobres políticas de prevención, la renuncia de más de 7 médicos y la reducción de horas, el desmantelamiento de Programas de Salud Pública Municipal, la falta de médicos en las guardias hospitalarias, el escaso mantenimiento y precarización del servicio 107, es mas que preocupante.

La creciente inversión y eje de gestión municipal en la Seguridad no trajo los resultados prometidos, ya que son pésimos los mismos. Lejos de disminuir el índice delictual se ha incrementado en porcentajes alarmantes, cuan distante ha quedado esa supuesta solución pregonada. Nos roban en la plaza principal, en los barrios, en las escuelas; asaltos en horarios y con métodos inhabituales para nuestra comunidad. La política respecto a la droga lo único que han hecho es perseguir a los jóvenes, las víctimas, pero no han dado una lucha frontal contra los que se las venden a nuestros hijos, esto demuestra el rotundo fracaso en su principal plataforma de gobierno. El aumento de la inversión cuando es ineficiente e ineficaz es dilapidar los recursos, (observen sino el escándalo que es el Tránsito) dejando a nuestros vecinos en el desamparo total por parte del estado. No hay soluciones de un día para el otro, a la vista está que pasado un año, los problemas siguen profundizándose, por ello no nos olvidamos de la irresponsabilidad cuando prometían que “en una semana solucionaban todo”.

Podemos hablar de cada una de las áreas mucho más. Podemos y tenemos una mirada profundamente responsable, integradora y concreta en las soluciones, porque ser gobierno es algo serio, no es para improvisados, porque los vecinos (todos) pagan las consecuencias de las incapacidades de sus gobernantes. No obstante el Movimiento Peronista con la siempre vocación frentista para encarnar proyectos colectivos, no va a ser un obstáculo para la gestión actual, pero tampoco haremos la vista gorda frente a determinadas situaciones que perjudican el futuro de nuestra ciudad y la realidad de nuestros trabajadores, pese a que consideramos una de las peores gestiones que tengamos memoria. Por lo tanto seremos la oposición seria y constructiva, la cual se compromete ante la sociedad a trabajar incansablemente por un futuro superador para todas y todos los chivilcoyanos, con la “eficiencia social mínima” como decía el General Perón y la “planificación como instrumento de gobierno”.

Chivilcoy 21 de diciembre de 2016