Dr. José Ferro: “Tenemos un gobierno que no le endulza los oídos a la gente con fines electoralistas” [Video]

De cara a las legislativas venideras, el Dr. José Ferro -actual titular de PAMI Chivilcoy- y referente del Frente Cambiemos local, confirma su “casi” candidatura y apuesta, “no entiendo otra forma de hacer política que no es trabajando”. Además, responde a las críticas al gobierno nacional y provincial que representa, “nos quieren pegar como que estamos en contra de los trabajadores y de los sectores más vulnerables y no es así, nosotros estamos a favor de un gobierno eficaz y de un Estado que esté presente. Tenemos un gobierno que no endulza los oídos de la gente, sino que dice la verdad en búsqueda de un país serio”.

En diálogo con DE CHIVILCOY, el Dr. José Ferro confirmó su candidatura al frente de las legislativas 2017 en nuestra ciudad, aclarando “me queda tener una charla con las autoridades de PAMI a nivel nacional como para encontrar un tiempo, y no descuidar la institución en caso de ser candidato -que es muy probable que así sea- poder desarrollar la actividad como corresponde estando a disposición del espacio y de los vecinos”.

En ese sentido expresó, “no entiendo otra forma de hacer política que no es trabajando” y agregó “tenemos un grupo, un espacio que ha crecido mucho, sólido, en dar respuestas que no quedan en potenciales”.

“Queremos ver realidades y que nuestra intervención sirva para cambiar algunas cosas de clubes, sociedades de fomento y vecinos individuales” e indicó “estamos abocados de encontrar vecinos de Chivilcoy que mejoren su calidad de vida, a través de algunos programas”.

“Tengo un gran equipo que me acompaña para dar respuestas a la gente, si en política no podemos dar respuestas es mejor no participar” enfatizó, “hemos hecho un gran aprendizaje, optimizando aún más las herramientas para dar estas respuestas”.

Asimismo, sobre la representatividad provincial y nacional del espacio señaló que “permanentemente nos quieren pegar como que estamos en contra de los trabajadores y de los sectores más vulnerables, y en Chivilcoy nos conocemos todos y la gente sabe que no es así, nosotros estamos a favor de un gobierno eficaz y de un Estado que esté presente, para poner de una vez por todas al país en el lugar donde tiene que estar, y no tomar medidas electoralistas para ganar la elección que sigue, sino para que Argentina despegue de una vez por todas”.

Sobre el contexto socioeconómico actual, puntualizó, “por supuesto que estamos en un momento difícil para los sectores más vulnerados, y es ahí donde el Estado tiene que estar presente, con programas para contenerlos y ayudarlos, no van a encontrar en nosotros un impedimento sino una ayuda”.

“Tenemos un gobierno que no endulza los oídos de la gente, sino que dice la verdad. Decimos las cosas como son, hay pobreza, pocas fuentes laborales, hay inflación, digamos la verdad, pero también digamos que vamos en búsqueda de un país en serio, con protección a todos los sectores sociales” concluyó.