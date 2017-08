Drogas ilícitas: “Los focos de comercialización en la ciudad, son bajo la modalidad de “kiosco”

La comercialización de estupefacientes en Chivilcoy es una problemática que atraviesa a la comunidad en todos sus estratos. Su modalidad es mayoritariamente la denominada “kiosco”, como así también la de “compartir gastos” entre varios consumidores. En el marco de la labor de la Subdelegación Chivilcoy de la Superintendencia de investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Comisario Marcelo Farías, se planifica un trabajo de prevención en capacitaciones para agentes intervinientes en la problemática, como así también se exhorta a la ciudadanía a compartir cualquier información útil, de manera totalmente anónima y reservada, a través del 911 (servicio de emergencias) como así también acercándose personalmente a la subdelegación en la Terminal de Ómnibus ubicada en el Pasaje Fournier.

En diálogo con DECHIVILCOY, el Comisario Marcelo Farías señalaba acerca de su labor desde que se hiciera a cargo de la dependencia en estos últimos meses, “hemos constatado que los focos de comercialización en la ciudad, son bajo la modalidad de “kiosco”, causando mucho daño a los distintos barrios”.

“Estamos tratando de focalizar esos lugares para combatirlos, caso como ocurrió recientemente en un domicilio de la calle Luis Mohr, y en la calle Junín, resultado de las tareas investigativas” prosiguió, “propias de la dependencia, como así también como resultado de las denuncias de la gente”.

Por otra parte, enfatizó que además la modalidad de “compartir gastos” también es la más frecuente en nuestra ciudad, en relación a la adquisición de estupefacientes, “no descartamos que también se dé a gran escala, como parada en ruta, con tránsito fluido proveniente del gran Buenos Aires hacia el interior”.

Asimismo, respecto a la modalidad de compra mencionada, puntualizó que “termina extendiéndose a 20 o más consumidores” y detalló que particularmente se trata de comercialización de clorhidrato de cocaína y marihuana, “gracias a Dios no se ve la problemática del gran Buenos Aires con pastillas de LSD o éxtasis, aunque no lo descartamos, podemos decir que no pasa en la ciudad”.

La Superintendencia en su delegación local, trabaja con recursos humanos propios, no obstante, realiza labor en conjunto con los distintos estamentos policiales locales, “tenemos una buena conexión, particularmente con la Policía Local, con su Comisario Inspector Dabi “ya que personal suyo recaba información e inquietudes de los ciudadanos, esos datos son investigados y si en realidad es un tema de drogas, lo judicializamos y se comienza la investigación”.

“Comprobar una investigación lleva su tiempo” destaca Farías, “no se puede allanar al obtener el dato de la comercialización, porqué hay que comprobar la venta de droga, lo que lleva un par de meses de trabajo”.

La denuncia de los vecinos respecto a la problemática de estupefacientes y su comercialización, es de carácter anónimo, “invito a la sociedad de Chivilcoy, a que se anime a denunciar, pueden acercarse acá a la delegación (Terminal de Ómnibus), en muchos casos es una gran mano para las investigaciones”.

“La particularidad de Chivilcoy no se compara con el conurbano” analiza al ser consultado, dado su experiencia de labor en lugares emergentes como Moreno entre otros, “es reducida la comercialización, lo que no quita que exista y que la problemática está instalada en Chivilcoy. No hay que desconocerla, la droga está, y para eso estamos, para combatir el delito”.

Al ser consultado por la prevención en la temática, indicó que conjuntamente con la Secretaría de Seguridad a cargo de Carlos Perillo, “estamos comprometidos, en lo particular propuse trabajar en prevención junto a un grupo del gabinete de La Plata, para capacitar a policía, docentes y agentes intervinientes, es una forma más de combatir la droga”.

Cabe destacar que todo aquel ciudadano que tenga información, inquietud o denuncia, puede acercarse a la sede de la Superintendencia ubicada en la Terminal de Ómnibus en el Pasaje Fournier, como así también puede comunicarse al sistema de emergencias 911, y su llamado será derivado, “con total reserva de identidad” concluyó.