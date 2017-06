Educación. Debate abierto por la vuelta de los aplazos: ¿Estigmatización o más calidad?

A partir de junio el régimen de calificaciones para alumnos de 1° a 6° grado volverá a ser el mismo que antes de 2014. La decisión del Gobierno provincial implica el cambio en el régimen de calificaciones, el cual incluye las calificaciones “insuficiente” de 1° a 3° y de 4° a 6° “aplazos”.

La medida había sido modificada en septiembre de 2014 por la administración anterior durante la reforma del Régimen Académico de Primaria (RAP) en la que los aplazos quedaron eliminados por considerarlos estigmatizantes. Al igual que en ese entonces, hoy el debate se instaló en las escuelas, la academia y los gobiernos: ¿es recomendable aplazar a los más chicos?

El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, defendió el cambio de régimen y descartó que tenga un tenor negativo. “Uno estigmatiza cuando peyorativamente se refiere a cualidades subjetivas que hacen a la esencia de alguien. Su nacionalidad, su color de piel, su religión, sus ideas políticas. No sobre una cuestión objetiva como puede ser una nota que puede ser cambiada para bien o para mal”, dijo el funcionario en diálogo con radio Mitre (10/05/16).

La Dirección General de Cultura y Educación impulsó esta iniciativa por medio de una votación que se realizó el jueves pasado en el Consejo General con 4 votos a favor y 3 en contra. Mediante una circular que sería enviada esta semana a las escuelas antes del cierre de los boletines, se podrá calificar nuevamente con 1, 2 y 3 a los alumnos desde 4° a 6° grado, mientras que para los chicos de 1° a 3° a nivel conceptual la escala irá de “insuficiente” a “sobresaliente”, pasando por “regular, bueno y muy bueno”.

Si bien recogió mucho respaldo entre funcionarios del gobierno bonaerense y autoridades educativas, para el SUTEBA, el sistema con aplazos “desestima las estrategias para respetar los tiempos de aprendizaje de cada alumno”, mientras que la FEB considera que “no resuelve la calidad educativa”.

En Chivilcoy, las opiniones son similares, “no estamos de acuerdo con esta postura, porque no mejora para nada la calidad educativa, sino que promueve la frustración en los chicos” dice a DECHIVILCOY, Mónica Herbón, secretaria general adjunta del SUTEBA Chivilcoy, “no mejora para nada la calidad educativa, porque con un 2 o un 4 está desaprobado igual y el docente puede seguir estimulándolo para que revierte la situación y mejore”.

“Si de primer momento tiene el aplazo, le bajas terriblemente la autoestima, frustrándolo, entonces no se interesa más, el pibe no trabaja más” detalla la docente, “en realidad lo que venimos haciendo los docentes es poner una nota estímulo, que quizás no es la real, porque sí se merece un 2, a un 4, es muy diferente para lo emocional del pibe”.

“Me parece que se están equivocando mal” responde al ser consultada por la nueva normativa, “ellos lo hacen en pos de mejorar la calidad educativa, pero esto se mejora de otra manera. En la práctica, los docentes en realidad desde antes de que se dispusiera, ya veníamos haciéndolo, sobre todo en escuelas con situaciones claras de vulnerabilidad, entiendo que continuará de esta manera, porque los que estamos dentro del aula sabemos que consecuencias acarrea”.

Cabe destacar que la medida impuesta durante la gestión de Scioli había provocado el rechazo del entonces ministro de Educación porteño y hoy jefe de la cartera educativa a nivel nacional, Esteban Bullrich, quien consideró que era “un fraude enorme”.

“Los chicos llegan al secundario sin saber leer y sin saber matemática y por eso abandonan. Si le tocaba un 1, un 2, o un 3 y se lo estamos escondiendo, eso es un fraude enorme. No poner notas malas es no reconocer que estamos yendo mal”, había señalado en su momento Bullrich.