El Bloque de concejales PJ-CUMPLIR presentó un Proyecto de Resolución sobre la reforma a la Caja de Jubilaciones del Bapro

Presentamos un Proyecto de Resolución sobre la reforma a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco Provincia

A la Sra. Presidenta del Honorable Concejo Deliberante

Dra. Claudia Bogliolo

De nuestra mayor consideración:

Los que suscriben, concejales del BLOQUE PJ-CUMPLIR, hacen llegar a usted el siguiente Proyecto de Resolución referente a: “Declarar el absoluto rechazo de este Cuerpo a la medida impulsada por la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en detrimento de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia, al desprestigio que se ha intentado difundir en los medios sobre los jubilados y empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires al mal informar una situación de privilegio que estarían ostentando en la actualidad los jubilados y a futuro los agentes activos de dicha Institución, así como también el perjuicio potencial que puede ocasionarse a la vida Institucional del Banco de la Provincia de Buenos Aires producto de dicha Ley“

VISTO:

La ley 15.008 que modifica el Régimen Previsional vigente para los empleados del Banco Provincia de Buenos Aires, y eleva la edad jubilatoria de manera escalonada de los 60 a los 65 años;

Las consideraciones esgrimidas por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en diferentes medios de comunicación, con trascendencia Nacional, respecto a la situación de Privilegio de los jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, situación que no es tal, y

CONSIDERANDO:

Lo normado por nuestra Constitución provincial en su art. 40: “La Provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial. El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley. La Provincia reconoce la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de profesionales”.

Que se busca transferir al Banco de la Provincia de Buenos Aires el déficit de su Caja Previsional, cuando en todos los regímenes previsionales el Estado es el garante solidario, poniendo en riesgo la vida Institucional de dicha entidad.

Que a través del trabajo activo cada empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires a lo largo de su vida laboral ha efectuado aportes extraordinarios por encima del régimen general, entre el 14% y 19% de sus haberes en concepto jubilatorio, ha cedido el primer aumento después de una paritaria y su primer sueldo, con destino a la caja de jubilaciones, incluso estando jubilados continúan aportando un 10,82% de lo que cobran para sostener la caja. Por ello tienen la prerrogativa de poder jubilarse a los 60 años, convirtiendo el mismo en un Régimen especial, no de privilegio;

Que con la ley referenciada, no solo se pretende pasar a un régimen general, sino continuar con mismo nivel de aportes antedichos, incluso discriminando a las mujeres bancarias desfavoreciendo a ellas elevando la edad jubilatoria a 65 años, convirtiendo el mismo en desigual, ilegal y anticonstitucional.

Que la Ley pone en riesgo la fuente de trabajo de 10.500 trabajadores y la capacidad de asistencia a todos los bonaerenses, finalidad del Banco Provincia desde hace 200 años;

Que la Ley cambia la movilidad jubilatoria, pasando del haber correspondiente de los últimos 5 años, al promedio actualizado de los últimos 10 años; y dispone la movilidad, no por la variación salarial del empleado del banco sino por la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada por el Congreso Nacional;

Que la edad jubilatoria dispuesta en la Ley 15.008 aumenta gradualmente y de manera escalonada en el término de 10 años, recortando los haberes del 82% actual a un 60% del promedio de los últimos 10 años de salarios;

Que los empleados activos y pasivos de dicha entidad centenaria no pueden quedar atados a las diferentes decisiones políticas que han tomado y toman en la actualidad sobre la Caja de Jubilaciones y el Banco (Transferencia del Grupo Bapro, tercerización de puestos habituales bancarios, falta de ingreso de personal, etc.), ni tampoco la provincia de Buenos Aires puede desentenderse de la prerrogativa constitucional,

Que la unanimidad del reclamo es el mejor reflejo de una lucha justa por parte de todos los trabajadores y jubilados de dicha Institución, así como la que llevan adelante sus representantes, la cual respaldamos.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Chivilcoy el presente proyecto de

RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1: Declarar el absoluto rechazo de este Cuerpo a la medida impulsada por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, votada en el Legislativo Provincial, en detrimento de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley 15.008, modificatoria de la Ley 13.364 y promover su urgente nulidad y/o modificación.

ARTICULO 2: Rechazar en todos sus términos las palabras de la Gobernadora respecto a que las jubilaciones de dichos pasivos serian de “Privilegio”, intentando enfrentar a los trabajadores del Banco con el resto de trabajadores de nuestro país, faltando a la verdad.

ARTÍCULO 3: Acompañar la lucha llevada adelante por los empleados y jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por las Comisiones gremiales internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires y Asociación Bancaria en el asunto que nos ocupa.

ARTÍCULO 3: Comunicar a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia, a la Asociación Bancaria – Seccional Chivilcoy, al conjunto de las Comisiones gremiales Internas del Banco de la Pcia. de Buenos Aires, al Banco Provincia de Buenos Aires – Sucursal Chivilcoy y Centro Zonal Chivilcoy.

ARTÍCULO 4: De forma.

Concejales: Adrian Zapata, Patricia Mangino, Fernando Laurito, Carla Tomasini, Gaston Zaccardi y Leandro Fevola.