El colectivo LGBT celebró los cuatro años del Consultorio de la Diversidad y recordó a la defensora los derechos de la Comunidad Trans, Claudia Pía Baudracco.

El pasado domingo 25 de marzo, el Colectivo LGTB y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros, realizaron un festejo en la Plazoleta de la Diversidad por el cuarto aniversario del funcionamiento del Consultorio de la Diversidad y, asimismo, recordaron el fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, que se conmemora el 18 de marzo en todo el país como el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans.

Así lo dieron a conocer, en diálogo con DECHIVILCOY, la referente del Consultorio de la Diversidad y responsable de ATTTA Chivilcoy, Victoria Ocampo; el médico generalista del Consultorio, Mariano Lozza; la trabajadora social, Laura Sampietro; y la psicóloga, Ángela Zangara.

En este marco, Victoria Ocampo explicó que “recordamos el 18 de marzo en conmemoración de la muerte de Claudia Pía Baudracco, promotora de la Ley de Identidad de Género y luchadora por todos los derechos de la Comunidad Trans, fecha que se instaló en todo el país como el Día de la Promoción de Derechos para Personas Trans”.

Además, cabe destacar que en dicha jornada se recordaron a los detenidos-desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, y en este sentido destacó que “siempre se habla de 30.000 dejando por fuera a todo lo que es el Colectivo LGBT, nunca se habló y se supone que fueron 400. Hay una estadística que registra que aproximadamente eran 400, particularmente creo que fueron muchos más pero los que sí se visibilizaron eran 400 y la historia nos dejó siempre afuera, entonces estamos con esta premisa de remarcar que fueron 30.400”.

Por su parte, Mariano Lozza manifestó que “los cuatro años del Consultorio tuvieron diferentes momentos según la historia política argentina, lo que posibilita que se hagan estos Consultorios es la Identidad de Género que salió en el año 2012 por la lucha del colectivo, y lo que posibilita que estos Consultorios sigan en pie es la lucha del Colectivo, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina y la Federación Argentina LGBT”.

Y en relación agregó que “la lucha de los Colectivos hace que, a pesar de que hay políticas de recorte presupuestario en todas las áreas que tengan que ver con el estado, increíblemente en esta área de Género nosotros estamos teniendo el suministro de hormonas y demás requerimientos que necesitamos para el funcionamiento”.

También informó que el 26 de marzo del 2014 se creó, desde la Dirección de APS de ese momento, el Consultorio Amigable con un equipo de tres trabajadoras sociales, fonoaudióloga, psicóloga, enfermera y administrativo, “para darle desde el estado sustento a la Ley de Identidad de Género”, y luego apuntó que “así fue como empezó, ahora sigue gracias al apoyo de toda la Comunidad que necesita del Consultorio”.

Más tarde remarcó que “hay muy pocos Consultorios funcionando en Argentina, por lo que a este Consultorio vienen de todas partes del país y de otros países, para ver cómo funciona. Acá hay mucho trabajo social porque el problema principal no es la hormona, es la exclusión primero de la familia, después de la escuela y del trabajo, entonces si no hay educación ni trabajo, obviamente no hay salud y a partir de eso está la esperanza de vida de las chicas Trans de 35 años”.

En concordancia, Laura Sampietro expresó que “todo el trabajo que venimos realizando tienen sus frutos porque somos un espacio de referencia incluso para formación de equipos que van a instalar estos espacios en otros lugares. Estamos muy contentos, cuatro años de trabajo a full y no solo es eso de que puedan venir de otros lugares, sino que también se nota a nivel comunitario, va aumentando la concurrencia, empiezan a venir chicas y chicos Trans adolescentes, y esto tiene que ver con el trabajo que hicimos en las instituciones educativas y la articulación de trabajo en red”.

Con respecto a la continuidad de su funcionamiento, Mariano Lozza hizo hincapié en que continuarán “buscando los recursos necesarios, acompañándolos y acompañándolas todo el tiempo, que en realidad es mutuo, porque ellas nos acompañan a nosotros, el Consultorio no funcionaría si no estaría la comunidad organizada, no en este momento que hay un retroceso general de todos los derechos, y las poblaciones que siempre estuvieron excluidas, si no tienen organización son las que primero pierden”.

Por último, Laura Sampietro afirmó que seguirán acompañando la lucha con respecto al cumplimiento del Cupo Laboral Trans “que es un recurso fundamental, un derecho esencial para la vida de una persona que es el trabajo digno” concluyó.