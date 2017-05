El concejal Joaquin Oteiza se reunió con el Diputado Nacional Facundo Moyano (FR)

El concejal Joaquín Oteiza y el Diputado Nacional del Frente Renovador Facundo Moyano mantuvieron un encuentro en lo que confirmaría lo que hace unos pocos días el propio concejal informaba a la prensa.

De esta reunión el diputado expresó su deseo de trabajar para reconstruir el peronismo profundamente de cara al 2017 y al 2019, para ello ya está recorriendo todas las semanas distritos del Gran buenos aires y visitando a dirigentes políticos, trabajadores, empresarios, con el objetivo de conocer su realidad particular, como así también se habló de empezar a recorrer el interior de la provincia de Buenos Aires.

Dentro de los diferentes temas sobre los cuales dialogaron, se analizaron los contextos políticos, tanto a nivel nacional como provincial, también analizaron el trabajo político que se empezó a realizar en Chivilcoy, bajo su conducción y junto a su equipo de colaboradores, de los desafíos hacia el futuro y de la gestión que está llevando adelante el Intendente municipal Guillermo Britos. Del cual dijo: “tengo excelentes referencias del intendente” y sé que está haciendo una muy buena gestión, uno de los temas que me comento Joaquín es el gran apoyo que le están dando a los clubes y al deporte, (en referencia a los materiales deportivos entregados por el intendente, junto a Sergio Massa) lo cual me parece más que importante, ya que nosotros sabemos que es mejor, que los chicos estén en los clubes y no en la calle, cerca de los flagelos que hoy afectan a la sociedad como lo son, por ejemplo, las drogas.

Posteriormente hablaron del rol que tendrá Facundo dentro de la nueva comisión directiva de AFA (Asociación del fútbol Argentino) y de los clubes de los cuales son dirigentes, Facundo de Alvarado de Mar del Plata (es su vicepresidente) y Joaquín de Racing Club de Chivilcoy (presidente) que hoy está compitiendo basquetbolísticamente en la tercera categoría del país, y que está teniendo un desarrollo muy importante en otras disciplinas competitivas a nivel Provincial, como es el rugby y el hockey femenino.

Por último, tras la invitación del concejal Joaquin Oteiza, quedó pendiente una visita del diputado nacional a la ciudad de Chivilcoy, que será confirmada en las próximas semanas.