El Dr. Adrián Vila respondió a críticas recibidas durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante [Video]

[VIDEO] Ante el actual panorama de críticas y oposiciones vivenciado durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante donde, por medio de discursos, algunos bloques plantearon sus diferencias con respecto a la responsabilidad del ejecutivo y la actual función de la Secretaria de Cultura y Educación; el Secretario de dicha área, Dr. Adrián Vila, respondió, por medio de una conferencia de prensa, a los cuestionamientos afirmando la diversidad política en el equipo de la Secretaria que trabaja en pos de políticas culturales y el aumento del presupuesto durante el 2018.

En este sentido comenzó cuestionando que “no hay posibilidad alguna de generar políticas culturales si uno discrimina partidariamente a los artistas. Yo no le puedo preguntar a un artista plástico como se siente partidariamente, o cómo se encuadra su obra en tal proyecto ideológico, es imposible, eso no sería hacer política cultural; nuestra idea no es discriminar”.

Además explicó que “tenemos un equipo en la Secretaria de Cultura y Educación muy heterogéneo, hay gente que milita en partidos políticos y eso no es ápice para que no podamos desarrollar un modo de política cultural que represente la diversidad que tiene nuestra sociedad y que no es solamente partidaria”, y en este aspecto remarcó: “hemos hecho desde los festivales folclóricos más tradicionales hasta la Noche de los Museos en la Iglesia Mayor, Ediciones Cartoneras o música electrónica en el Club Colon”.

Luego hizo hincapié en la importancia de la diversidad dentro del espacio y expresó que “en ningún momento se me ha planteado, ni por parte del ejecutivo municipal, ni por parte del Concejo Deliberante o de las fuerzas políticas locales, que tengamos un sesgo ideológico, político o partidario en la programación, sino no sería política cultural”.

Por último, con respecto al presupuesto, Vila concluyó afirmando que “la Secretaria tiene este año casi un 10% de aumento de presupuesto en relación con el presupuesto que tuvo el año pasado, o sea, atravesamos las vicisitudes económicas que tiene todo el estado municipal pero eso no significa que haya un señalamiento en el tema presupuestario de la Secretaria”.