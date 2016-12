El entorno de Randazzo confirmó que será candidato en las elecciones 2017

En una entrevista radial, uno de los dirigentes más cercanos al ex ministro aseguró que será candidato a senador por la Provincia. Cuándo vuelve al ruedo.

Una de las vedettes de los próximos comicios es el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo. El ex precandidato presidencial por el FpV mantuvo un perfil bajo durante este 2016 pero ya no será así: su entorno confirmó que será candidato a senador por la provincia de Buenos Aires en los próximos comicios.

Así lo aseguró el dirigente Guillermo Justo Chaves, uno de los ex funcionarios más cercanos al chivilcoyano. En una entrevista con Radio Belgrano, confirmó que Randazzo “será candidato” y anunció que volverá al ruedo “después de las vacaciones”.

Además, reclamó la realización de una gran PASO peronista para definir “quién conduce al peronismo de la Provincia de Buenos Aires”. “Aspiramos que Florencio sea candidato a senador, hay que mirar a futuro, con un peronismo renovado”, afirmó Justo Chaves que, ante la consulta si Randazzo se presentará el año próximo, respondió sin dudar: “Sí, va a ser candidato”.

Randazzo ha mantenido un perfil bajo durante el primer año de gestión de Mauricio Macri. Su última aparición pública fue en la inauguración de las vías del tren Roca eléctrico, en Quilmes. Tras el acto, en el que el ex ministro de Interior y Transporte se fotografió con Macri y Guillermo Dietrich, Randazzo cuestionó los despidos y la suba de precios. ¿Competirá ahora contra Cristina Kirchner?

[www.eldestapeweb.com]