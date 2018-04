El exdiputado mediático D’Alessandro dejó a Massa y revela: “Soy vidalista”

Junto al intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos y su hermano el legislador provincial Fabio, oficializaron el arribo a Cambiemos ante la chance de que Massa acuerde con el PJ para 2019.

El exdiputado provincial del Frente Renovador confirma que su espacio -que incluye al intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, y su hermano Fabio- se acercan al armado de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de quien dice que “no se cansa de hacer las cosas bien”. Esa decisión, atada por otros factores, repercutió en la Legislatura bonaerense, donde Fabio Britos dejó esta semana la bancada del Frente Renovador para armar su unibloque “Integrar”. Tajante, el también abogado mediático dice que el líder del FR, Sergio Massa piensa en la idea de un peronismo unido para 2019 que enfrente a Cambiemos y que por el contrario ellos no quieren compartir lugar “con ningún K”.

No es nueva la relación personal de D’Alessandro con dirigentes PRO. En los primeros meses de la gestión Cambiemos desembarcó en el directorio del Banco Provincia en el marco del acuerdo de gobernabilidad que Vidal había alcanzado con Massa para aplacar cualquier intento del peronismo derrotado en las elecciones del 2015 de complicar la actividad parlamentaria. Antes de eso, y de que Mauricio Macri sea presidente, el diputado provincial compartía gimnasio -Ocampo- con buena parte del poder porteño. Macri, Horacio Rodríguez Larreta y sus esposas, entre otras figuras de élite Cambiemos.

– ¿Cuál es su idea en la provincia, teniendo en cuenta el rumbo que están tomando y este acercamiento con Cambiemos?

– Nosotros tenemos un partido, Integrar, que ya utilizamos como adherente en el frente 1País en el 2017. Lo conformamos con Daniel Amoroso y con Guillermo Britos. Es un partido nacional, provincial y está en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tratamos de tener cierta independencia respecto de las opciones mayoritarias que, cuando llega el momento de las alianzas, te obligan a jugar donde vos no querés. Nosotros creíamos con Sergio (Massa) en la tercera vía, en la ancha avenida del medio, y Sergio deja ese espacio y directamente toma partido por el peronismo unido en 2019 en contra de Cambiemos. Nosotros no queremos estar en ningún lado donde haya K. Aunque la propuesta del peronismo sea una interna grande, nosotros no podemos competir con un K en la interna. Primero porque somos opositores históricos de (Florencio) Randazzo. Hicimos decenas de denuncias y le ganamos a Randazzo en pleno kirchnerimo. No podemos estar sentados en la misma mesa. Tenemos un enfrentamiento que es desde hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, porque cualquiera sea el resultado de una eventual interna, perdamos o ganamos, vamos a tener que compartir con el kirchnerismo, con (Andrés) “el cuervo” Larroque o con el propio Máximo Kirchner. No podemos participar de un frente que después nos oblique a votar o apoyar porque no creemos que tengan que volver a gobernar el destino del país.

– Si miramos la elección 2019 esto inevitablemente los ubica cerca de Cambiemos o, en caso de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal.

– Nosotros armamos Integrar y nos vamos manejar con independencia hasta noviembre, diciembre, hasta fin de este año. Sabemos a ciencia cierta que sin Cristina (Fernández de Kirchner) no se puede y que con Cristina no alcanza, pero puede pasar que en el devenir de este proceso de unidad del peronismo se abran diferentes posibilidades donde no haya, donde el peronismo se depure, no tenga contaminación K, y ahí podríamos elegir otra situación que no sea Cambiemos. Hoy, como está, si viene un camión de frente y no hay ancha avenida del medio yo salto para el lado de Cambiemos. Pero cada uno saltará para donde quiera. Nosotros vamos a mantenernos en la ancha avenida del medio hasta que llegue el momento de conformar las alianzas para el 2019.

– ¿Qué mirada tiene sobre María Eugenia Vidal?

– Yo soy vidalista. A mí me gusta. Quiero tener 23 gobernadoras como María Eugenia Vidal. Me parece que lo de Vidal es un aire fresco en la política y que está haciendo las cosas bien. Yo soy concejal de Tandil y mirando con atención la provincia de Buenos Aires me parece que ha dado las peleas que hay que dar y ha conseguido para la provincia de Buenos Aires 70 mil millones más de pesos que se están viviendo en obras. Por ejemplo en Tandil todas las obras que el intendente (Miguel) Lunghi refiere como grandes conquistas son todas por aportes de la gobernadora. Yo soy vidalista.

– Si vamos al territorio y siguieras esa lógica, este nuevo sector tendría en Tandil, por ejemplo, que pelear una interna.

– Lunghi ya tiene internas porque Marcos Nicolini, que es concejal, ha decidido armar una corriente interna. Así que puede ser que Cambiemos tenga esa interna. Es decir, no soy yo el que va a generar una interna en Tandil. Lunghi es un buen admnistrador y no es un intendente que uno tenga que tirar por la ventana. Tiene cuatro periodos y asumiría un quinto, que es mucho. La propia ley que impulsó la gobernadora limita la cantidad de mandatos. Lo mismo que pasa con los parientes. Nosotros no hemos adherido en Tandil a la limitacion de los parientes en los puestos públicos. Son cosas que hace que uno sea vidalista como en mi caso. No importa el recurso legal, sino quedamos como en la época de Menem que decía que era inconstitucional la limitación de las reelecciones. La Constitución que él mismo había reformado la quería violar para poder permanecer en el poder. Es una vieja historia de los que se quieren quedar más tiempo.

– En el caso de Chivilcoy, ¿existe la posibilidad de que Britos se incorpore a Cambiemos?

– Guillermo Britos es más peronista que yo, pero por lo que he hablado la gobernadora Vidal le parece alguien sumamente valiosa y comparte muchas de esas posturas. Así que le resultaría más fácil ir con Vidal a la cabeza que con

Randazzo, con quien se enfrenta desde hace años y a quien le ha ganado la elección. Es posible que Britos tenga una vocación más peronista, en caso de que haya algún tipo de confluencia de todos los referentes peronistas. Pero no hay ninguna duda que elegiría a María Eugenia gobernadora si la alternativa es Randazzo. No nos olvidemos que María Eugenia es más peronista que muchos peronistas.

Ella una vez dijo “soy más peronista que D’Alessandro y D’Alessandro más del PRO que yo”. Estamos cruzados.

Por suerte suerte le fue bien a ella y ha respondido mucho mejor de lo que se pensaba. Yo realmente no he visto en los años que tengo y que he mirado la política con atención alguien que implique una sorpresa tan grande como lo que es María Eugenia. He visto la aparición de figuras femeninas que arrancan con una impronta más importante, pero se llenan de problemas. La misma (Graciela) Fernández Meijide en el Ministerio (de Desarrollo Social) se plagó de problemas; la expresidenta que para muchos alentaba una opción nueva e interesante, funcionó mal. Sin embargo, Vidal no se cansa de hacer las cosas bien y de coincidir lo que piensa la mayoría.

– La decisión de Massa de acercarse a Randazzo ¿cómo la toma?

– Yo lo aprecio a Sergio y no lo responsabilizo por eso. Tampoco quiero aprovecharme de esa decisión para generar una supuesta diferencia. Sergio sostuvo más allá de lo necesario esta idea de la ancha avenida del medio y sabe que la gente no nos ha respondido en eso. No se puede intentar una nueva elección con esa postura. Lo que pasa que él es más transigente de lo que soy yo porque tiene otra responsabilidad con el espacio y con la gente que lo sigue. Seguramente está dispuesto a ir a una interna con los K y, de acuerdo a los resultados, tener que ser apoyado por lo K o apoyarlos. Yo no quiero porque considero que el kirchnerismo ha sido nefasto para la Argentina y que no hago bien si impulso una unión que pueda dejar escondido dentro de una lista sábana a gente muy perjudicial como los kirchneristas. [Letra P]