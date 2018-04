El intendente Britos, junto a Eduardo De Lillo, se refirieron al aumento de las Tasas Municipales [Video]

Durante una conferencia de prensa realizada hoy por la mañana en la Municipalidad, el intendente, Guillermo Britos, acompañado del Secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, dio a conocer un proyecto, el cual solicitan que sea tratado este jueves en la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, que establece un prorrateo como herramienta para determinar un mecanismo de topes y/o limitaciones ante los incrementos de la valuación fiscal impuesta por ARBA.

Con respecto al revalúo fiscal, ante declaraciones de un oyente que trascendieron en el medio informativo local Radio Chivilcoy sobre un supuesto incremento de los impuestos municipales por sobre lo establecido por ARBA, el jefe comunal respondió que “esto no es así, nosotros tenemos una formula obligatoria, la Ordenanza Fiscal Impositiva que es polinómica y establece para calcular el valor del impuesto la evaluación fiscal fija de ARBA, que es la misma para la provincia y el municipio. Hoy, un vecino a través de una nota periodística dijo que la evaluación era $1.200.000 para el municipio y $1.000.000 para ARBA, esto es totalmente falso porque nosotros tomamos la evaluación fiscal de la base de ARBA”.

Asimismo, explicó que el monto de la Tasa para cada inmueble, que se calcula sobre la valuación fiscal establecida por ARBA, “tiene que ver la cantidad de metros lineales que tiene el domicilio y, en lo local, tiene que ver desde una ordenanza que se votó en la época del intendente Pittelli sobre el destino que se le da a ese inmueble, o sea que, si es terreno, para mi equivocadamente pero está votada desde esa época, es más caro el impuesto que si está construido. Algo que es bastante ilógico y creo que debe ocurrir solamente en Chivilcoy”.

Más tarde destacó que “aclaro esto porque el municipio está obligado a llevar adelante el impuesto municipal con estos ítems, no hay ninguna forma de modificarlo”, y luego reveló que ante esa situación “lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta que la evaluación fiscal de ARBA ha aumentado el 800% y eso genera aumentos importantes en algunos casos, es que hoy mismo el Secretario de Hacienda está enviando un proyecto al Concejo Deliberante para cambiar este sistema y prorratear el aumento de tal forma, que quienes menos valuación fiscal tengan en sus domicilios tengan menor aumento”.

En este sentido expresó que “esperemos que se vote este jueves para evitar que si esto pasa para el mes de mayo, la cuota de mayo va a tener que ser cobrada con aumento, o sea que si se vota sobre tablas este jueves va a evitar que los vecinos tengan un aumento importante en sus impuestos”, y seguidamente agregó: “le voy a pedir a la presidenta del HCD que por favor intente que se trate sobre tablas porque está en beneficio de los vecinos de Chivilcoy y además no requiere de mayores contribuyentes porque estamos cobrando menos de lo que tendríamos que cobrar”.

Además, manifestó que el objetivo de dicho prorrateo es que “no se perjudique a nadie que tenga bajos ingresos, no se perjudique a nadie que no pueda llegar a fin de mes con su sueldo, sino que el aumento sea exclusivamente para los de mayores ingresos y para los que sus propiedades son más caras”.

Por último, reiteró que esta situación “es generada por el aumento de la valuación fiscal de ARBA, no es un tema municipal”, y en este aspecto concluyó solicitándole a los vecinos de la ciudad “que no tengan en cuenta lo que están mirando por internet hoy hasta que se vote o no este cambio de la ordenanza por el Concejo Deliberante”.