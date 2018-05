El intendente Britos presentó los nuevos cargos en el Gabinete Municipal [Video]

Durante una conferencia de prensa realizada hoy por la mañana, el jefe comunal, Guillermo Britos, acompañado por el Jefe de Gabinete, Carlos Perillo; el Secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo; el Secretario de Desarrollo Social, Juan López; y el Secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo; presentó a los nuevos integrantes que formarán parte del Gabinete Municipal y que a partir de hoy comenzarán a desarrollar sus funciones.

Entre los cuatro nuevos directores, Viviana Lemme es la nueva Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, quién también se encuentra a cargo de Servicio Local y de la dirección del Hogar de Niños y del Hogar de Adolescentes. Asimismo, Cecilia Banchero, quien estaba cumpliendo su función en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a partir de hoy está a cargo de la Oficina de IPS.

También Oscar Peraca, oriundo de Bragado, conforma el gabinete municipal como Director de Rentas, y en este sentido Britos manifestó su confianza en la labor debido a que “sabemos de su experiencia trabajando en la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Bragado, un cargo muy importante”.

Por último, la contadora Ana Clara Scaturro es la nueva Directora de Administración del Hospital, a quien el intendente le agradeció “porque ardua tarea es administrar el Hospital Municipal y todo el sistema de salud, siendo el presupuesto más alto que tiene el municipio”.

Con respecto a la nueva función de Cecilia Banchero en la Oficina de IPS, Britos destacó que “es muy importante porque es el nexo con todos los docentes y empleados municipales que pasan a retiro, es una oficina donde tenemos que estar permanentemente interactuando con los distintos gremios y todos los que aportamos al IPS”.

Más tarde agradeció a los cuatro nuevo integrantes a “que se suman al gabinete de la municipalidad para seguir trabajando por los vecinos”, y luego informó que, junto con el Jefe de Gabinete “hemos ideado y vamos a remitir esta semana al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza por el cual se modifica el presupuesto y la Coordinación de Defensa Civil para pasar a ser Dirección, teniendo en cuenta el trabajo que realiza Defensa Civil, hoy a cargo de Genaro, pero que quede como Dirección independientemente de quien ocupe el cargo”.

En este sentido hizo hincapié en la labor que desarrolla Esteban Genaro y expresó: “estamos ampliamente reconocidos y por eso reconocemos su trabajo y el de todo el voluntariado que lo hacen diariamente en defensa y en beneficio de la comunidad. Como toda creación de cargo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante y entendemos que ningún bloque va a estar en contra porque el reconocimiento a Genaro es de toda la comunidad”.

Por su parte, Viviana Lemme agradeció al intendente por la convocatoria y apuntó: “no es fácil lo que me toca porque se me amplía el trabajo, porque en los Hogares muy sectorizados es de 0 a 18 años la vulneración de los niños y adolescentes, y ahora se suma un espacio más de la sociedad que son las familias. Así que confío en la gente de los Hogares, sé que no voy a estar sola como no estuve hasta ahora”.

En el mismo sentido, Oscar Peraca reveló que desde la municipalidad “me han recibido de la mejor manera. También es un gran desafío, vengo de otra ciudad y Chivilcoy es una ciudad grande dentro de la cuarta sección”, y luego aclaró que “nuestro objetivo es que todos los ciudadanos puedan acercarse a la oficina y tratar de evacuar las distintas dudas que puedan llegar a tener, y estar cerca de ellos”.

Cecilia Banchero opinó que este desafío “es poder acompañar al empleado municipal que es tan importante porque es el engranaje que mueve el municipio”, y seguidamente se dirigió al doctor José Caprara y enfatizó que “el desafío es poder darle una impronta más social y espacios donde puedan ser reconocidos, porque es importante reconocer el trabajo de tantos años de un empleado y a veces no es fácil tomar la decisión de jubilarse”.

Más tarde, Ana Clara Scaturro agregó que “la tarea del Hospital no es nada fácil y los tiempos que requiere son distintos. Hay que apurarse para poder conseguir todo en tiempo y forma, y daré todo de mi para que así sea la labor”.

Por último, el Jefe de Gabinete, Carlos Perillo destacó “la importancia del reconocimiento a la Coordinación de Defensa Civil, que es producto de no solo el reconocimiento municipal, sino también el reconocimiento provincial y nacional, porque tiene una organización tan importante Defensa Civil en Chivilcoy, con 70 voluntarios que no existe en otra parte de la república Argentina, con una escuela es la primera en Argentina y con todo el trabajo que desarrollan a diario no solamente ante situaciones climáticas o apoyo psicológico, técnico-operativo en los casos de incendios de viviendas, etc., sino que además están desarrollando labores de concientización”.

Y luego concluyó afirmando que “tener a alguien con la capacidad técnica de Esteban Genaro, de alguna forma el intendente consideraba que teníamos que destacarlo y hacer de Defensa Civil lo que significa para Chivilcoy y en el resto de la República Argentina, y la forma de reconocérselo a todos los componentes de Defensa Civil era creando la Dirección”.