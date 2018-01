El intendente, Guillermo Britos recategorizará a 166 empleados municipales [Video]

Ayer por la mañana, el jefe comunal, Guillermo Britos, anunció el reencasillamiento de 166 empleados municipales desde sus distintas áreas a partir del mes de enero. Estas modificaciones se concretarán por medio de la aprobación del Pacto Fiscal que será tratado hoy durante la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante.

El anuncio se efectuó por medio de una conferencia de prensa realizada en el despacho del intendente, con la presencia del secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo; el Jefe de Gabinete, Carlos Perillo; y el Director de Personal, Sergio Gonzáles Padilla.

Cabe destacar que dicho reencasillamiento incluye ascensos, traslados de empleados de planta temporaria a planta permanente, o la incorporación de empleados monotributistas contratados a la planta municipal como temporarios.

“Le hemos dado prioridad a los obreros de Obras y Servicios Públicos que realmente trabajan mucho y que sus sueldos, comparados con el resto del municipio, son de los más bajos. También a nuestro sistema de salud, donde había varios servicios sin jefes designados y falta de médicos en otros, que hemos intentado compensar con esta modificación”, manifestó el intendente Guillermo Britos.

En el área de salud habrá “39 cargos designados, muchos son designaciones de médicos en lugares donde hacían falta, servicios que no tenían jefe, o médicos que faltaban para la guardia. Y también se han reconocido a enfermeras, a distintos profesionales que son necesarios para nuestro sistema”, enfatizó el jefe comunal.

Más tarde agregó: “Seguramente habrá alguna injusticia que se cometa la cual se irá modificando cuando se compruebe, si es que alguien que debería ser incluido no está incluido”. Además, el Pacto Fiscal “incluye una serie de medidas que van a ser informadas mañana (por hoy) a todos los directores por el Jefe de Gabinete, como, por ejemplo: que las horas extras son para quienes realmente necesiten. Chivilcoy no está en condiciones de regalar horas, ni de hacer aumentos de sueldos encubiertos”.

Asimismo, explicó que “lo que impide el Pacto Fiscal es incrementar personal, o sea que no hay ningún problema en que se modifiquen categorías o se cumpla con alguno de estos requisitos que estaba mencionando antes, siempre y cuando no se incremente personal”.

En relación a los trabajadores monotributistas que pasarán a ser empleados municipales temporarios, Britos expresó que dicha modificación representa “un aumento en la carga social, pero también estabilidad para el empleado que pasa a tener obra social y deja de ser monotributista”.

Por último, con respecto al presupuesto municipal reveló: “hoy 11 de enero recién van a cobrar el sueldo los funcionarios, no se pudo abonar antes porque no había dinero en la caja, asique lo que tenemos que hacer este año es manejarnos con racionalidad y austeridad para no tener el mismo problema a fin de año”.