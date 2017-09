El intendente realizó aclaraciones sobre tentativa de usurpación

El intendente Guillermo Britos brindó una conferencia de prensa donde dio detalles de la tentativa de usurpación sucedida ayer -martes- en el predio ubicado en Laprida y calle 93.

En principio, Britos comentó que el predio perteneciente a la firma Hormigonera Chivilcoy sucedió durante la mañana, al mismo tiempo que “una persona habló en un medio de prensa pidiendo que me haga presente en el lugar y que compre el predio para que ellos puedan ser propietarios”.

El jefe comunal relacionó este hecho con un antecedente de la gestión municipal anterior: “compraron una quinta que había sido usurpada y este hecho contagió a estas personas, que no fueron por un incentivo propio”.

Al respecto, informó que el municipio no tomará una decisión de este tipo, “mucho menos con recursos de chivilcoyanos, teniendo en cuenta que hay prioridades”.

“Quienes necesiten contención serán atendidos, pero no vamos a consentir delitos ni legalizar situaciones de este tipo, porque la propiedad privada es privada, no podemos permitir que se viole la ley; en Chivilcoy debe imperar el orden y el respeto”, continuó.

“No vamos a permitir que un día 23 familias digan que están en situación de calle y pretendan violentar una propiedad privada”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Perillo, comentó cronológicamente los hechos: “Concurrimos al lugar con personal policial para entablar una conversación con los presuntos usurpadores; vimos que el predio había sido totalmente destruido (su puesta y el alambrado perimetral) e incluso delimitado algunas precarias construcciones de chapas, peligrosas para ellos y terceros”.

“Cuando quisimos conversar, una de las personas me increpa diciendo que ‘Cristina va a volver’ y ‘Néstor vive’; y particularmente a mi que ‘cuando Poggio sea concejal vos no vas a estar más’. Posteriormente, retiramos todos los elementos que resultaran peligrosos”, continuó.

Luego relató que, al concurrir a la Secretaría de Seguridad a realizar la labor diaria, se presenta el candidato a concejal Fernando Poggio con un grupo de personas e increpan a la policía por haber solicitado el desalojo, luego hizo lo propio con el comisario, diciendo que no había medida legal que lo permitiera: “Desconoce la existencia del delito flagrante, aquel que se produce en el momento y en el cual la policía debe intervenir”.

Finalmente, se presenta en la secretaría de Carlos Perillo: “junto al mismo grupo de personas y con la misma finalidad, pero no fue atendido, no sabemos en qué carácter se presentaba; no contento con eso, trajo a toda esta gente que se encuentra afuera, manifestándose en contra de la gestión del intendente”.

Respecto a los derechos de los ciudadanos, el secretario comentó que “no estamos en contra de nadie, reconocemos los derechos habitacionales con los que carecen los ciudadanos de Chivilcoy, pero entendemos que es un deber del gobierno nacional; desde el primer día reclamamos la construcción de viviendas y de planes federales paralizados”.

Además, estuvo presente el secretario de Desarrollo Social, Juan Marcelo López, quien informó sobre el relevamiento realizado en el predio tras el desalojo: “todas las familias tenían donde quedarse, ya que alquilan o tiene un lugar prestado, pero manifestaron que querían un hogar propio”.

“Nos comprometimos a ayudarlos, y ellos estuvieron de acuerdo. A primera hora del miércoles nos pondremos en contacto con ellos para conocer sus necesidades”.

Déficit habitacional en Chivilcoy

A partir del conflicto por la falta de viviendas, el intendente Guillermo Britos recordó que “la construcción de viviendas corresponde a Nación, los planes habitacionales son federales y están manejados por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda”.

Utilización política

Agrupaciones políticas habrían acercado a los usurpadores hasta el municipio. Así lo relató una empleada de una remisería, a la cual se le solicitó tres autos que fueron abonados por una misma persona y que se identificó como miembro del “Movimiento Evita”.

“No vamos a permitir que se violenten los derechos de los propietarios”

Antes de finalizar la conferencia de prensa, Guillermo Britos pidió a los vecinos que estén atentos ante este tipo de casos, que se repitieron tres veces en los últimos días.

“Pedimos que informen a través del 911 y cada usurpación en proceso será abortada inmediatamente, porque la policía tiene la plena facultad de impedirlo y poner a los usurpadores a disposición de la justicia”.

“No vamos a permitir que se violente la propiedad privada y se vulneren los derechos de quienes legítimamente son propietarios de esas tierras; esta tentativa de extorsión de dirigentes políticos no va a tener eco”, finalizó.