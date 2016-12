El municipio recuerda la prohibición del uso y la comercialización de pirotecnia sonora

El secretario de Seguridad, Carlos Perillo, acompañado por el director de Inspección General, Arturo Pertosa y la directora de Habilitaciones, Nadia Rosito, brindaron una conferencia de prensa con el objetivo de recordar los términos de la ordenanza vigente que prohíbe el uso y la comercialización de pirotecnia con efectos audibles o sonoros. Dichas áreas serán las que realicen los controles pertinentes.

Cabe recordar que se trata de la ordenanza municipal N° 8.356, que fue aprobada en junio de este año, e indica la prohibición de fabricar, comercializar, tener, usar, manipular, depositar, circular y transportar elementos de pirotecnia que tengan efectos audibles o sonoros.

En este sentido, el secretario de Seguridad informó que “se realizarán recorridos en todos los kioscos para labrar las actas pertinentes en cuanto a la existencia o no de pirotecnia. También por el uso de pirotecnia no autorizada”.

En tanto, consideró importante concientizar a la comunidad y expresó: “Queremos que la población tome conciencia de que hay una ordenanza que cumplir. También que hay gente que se ve perjudicada con el uso de esta pirotecnia. Tenemos que empezar a hacer un cambio de paradigma en cuanto a calidad de vida y una de las cuestiones a tener en cuenta es esta”.

Por su parte, Arturo Pertosa se refirió a la pirotecnia que está prohibida y la que no y explicó: “La ordenanza viene a regular la utilización de la pirotecnia, no la prohíbe en forma total. Hay que aclarar que hay una serie de petardos que están permitidos, que son los que no excedan los 20 gramos”.

En referencia a la pirotecnia que está permitida y la que no, el director informó: “El articulado de la ordenanza también hace mención al uso de la fuente, que es una serie de petardos unidos entre sí, está prohibida la que es superior a los 12 gramos. Los morteros están prohibidos aquellos que superan las 2 pulgadas. Los morteros con bombas están todos prohibidos. Las cañas voladoras con paracaídas están prohibidas, lo mismo que los globos aerostático pirotécnico”.

Finalmente, Pertosa se refirió a los casos en los que los ciudadanos traigan pirotecnia de ciudades vecinas y sostuvo: “Aquellos que traigan de afuera, se tratará de encontrarlos cuando esté haciendo uso porque no se puede ingresar a la propiedad privada. En caso de que esto ocurra se los infraccionará”.