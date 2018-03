El PJ convoca a la marcha del 8M y agasajará a la mujer trabajadora por el Día Internacional de la Mujer [Video]

[VIDEO] En el Marco del segundo paro internacional por el Día de la Mujer y de la marcha que se realizará en nuestra ciudad a las 20 horas en la Plaza Principal, uniéndose en un único reclamo para exigir la plena igualdad de derechos y condiciones de vida, el Partido Justicialista manifestó su adhesión y participación, e informó que el día viernes 9 de marzo a las 20 horas, realizará un agasajo a la mujer trabajadora en el PJ.

Así lo dieron a conocer, en una conferencia de prensa, el presidente del Partido Justicialista, Darío Speranza; la concejala Patricia Mangino, quien ocupa la Secretaría de la Mujer; la presidenta del Concejo Deliberante y representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudia Bogliolo; y la concejala y encargada de la Secretaría de Prensa, Difusión y Cultura, Carla Tomasini.

En este sentido, Darío Speranza expresó que “como se viene el 8 de marzo la conmemoración del Día de la Mujer trabajadora, como Partido Justicialista queremos agasajar a todas aquellas compañeras que desde la llegada de la democracia del año ´83 vienen trabajando por nuestro partido”.

Más tarde reveló que dicha jornada será “una de las primeras actividades que vamos a desarrollar como partido, en las cuales han trabajado varias secretarías que componen el concejo partidario del Partido Justicialista de Chivilcoy, por lo tanto, como presidente me siento orgulloso de estar acompañado por tres concejalas de nuestra ciudad que están trabajando enormemente junto con otros concejales”.

Por su parte, Patricia Mangino explicó que “lo que vamos a hacer desde la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista, que no es solamente la Secretaría sino todo el partido en sí, es un agasajo que se va a realizar el 9 de marzo a todas las mujeres que desde la llegada de la democracia hasta la fecha han participado en el partido, y aunque hoy hay muchas que no están, no han concurrido o están en otros espacios, es extensivo a todas las mujeres que han pasado por el espacio”.

Además, enfatizó: “nosotros adherimos a la marcha del 8M, pero el 9 no es una marcha, sino que es un agasajo que hace el Partido a aquellas mujeres que han trabajado de una forma u otra, desde el ´83. Antes no había tantas mujeres que ocuparan cargos, pero ayudaban de otra manera, trabajaban a la par de los hombres, y hoy hemos avanzado, estamos tres concejalas”.

Mas tarde, Claudia Bogliolo invitó a las vecinas y vecinos de Chivilcoy a participar de la marcha del 8M, y luego apuntó: “desde la Secretaría que ocupo de diciembre de 2017, quiero acompañar este reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y esta actividad desde el Partido. Allí van a ser reconocidas todas aquellas mujeres que ocuparon cargos y a todas las militantes que han hecho que el Partido Justicialista funcione históricamente”.

Por último, Carla Tomasini opinó que “es importante reconocer y visibilizar el trabajo de tantos años, de tantas mujeres que han quedado en el anonimato porque muchas veces no se ven por fuera del Partido Justicialista, y que es necesario reconocer”.

Asimismo, reveló que desde su Secretaría se encuentra trabajando en conjunto con la Secretaría de la Mujer, y en cuanto a la marcha del 8M culminó: “estamos con las compañeras asistiendo a las asambleas que se están realizando desde el espacio ´Mujeres Entramadas Chivilcoy´, al cual también invitamos a las mujeres a que se sumen porque nos necesitamos”.