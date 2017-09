El programa cultural AcercArte llega a Chivilcoy este fin de semana

Actividades permanentes

BIBLIOTECA DIGITAL: La Provincia de Buenos Aires creó “Letras Abiertas”, la primera biblioteca digital. Bajá la APP y leé los mejores libros GRATIS desde tu celular o ingresá a www.gba.gob.ar/letrasabiertas

De 15.00 a 20.00 h – ARTE CALLEJERO: Dame / Cabe / Swam.

De 15.00 a 20.00 h – BIBLIOTECA: Préstamo de libros – Livings de lectura.

De 15.00 a 20.00 h – TALLERES DE REUTILIZACIÓN CREATIVA: Grabado y esténcil – Cajas de música – Espacio de juegos.

Sábado 30/9

15.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

15.00 h – CINE MÓVIL: La vida secreta de tus mascotas (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2016, 87’. Apta para todo público.

15.30 h – ARTES PLÁSTICAS: Milo Lockett te enseña – Taller de pintura para niños a partir de 4 años. Las entradas se retiran el mismo día de la actividad desde las 15 h en el Puesto de Informes de Acercarte hasta agotar capacidad. Se entregarán como máximo dos por adulto y cada una será válida para un niño. Sin excepción.

16.00 h – CINE 360°: Fronteras del universo – Duración: 24’.

16.30 h – INFANTILES: Los Cazurros.

17.15 h – CINE MÓVIL: El otro hermano (Adultos) – Argentina, 2017, 112’. Con Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler. Apta para mayores de 18 años.

17.15 h – CINE 360°: Viajeros del universo – Duración: 24’.

17.30 h – BIBLIOTECA: ¿Qué leen los escritores? Charla con Eduardo Sacheri.

18.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’.

18.45 h – CINE 360°: Universo Cerati – Duración: 27’.

19.15 h – STAND UP: Juan Acosta.

20.00 h – MÚSICA: Los Tekis.

21.30 h – TEATRO: Entre nosotros. Con Graciela Borges. En el Club 22 de Octubre, Av. 22 de Octubre 179. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).

Domingo 1/10

15.00 h – CINE 360°: Viajeros del universo – Duración: 24’.

15.00 h – CINE MÓVIL: Los Pitufos en la aldea perdida (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2017, 90’. Apta para todo público.

15.30 h – BIBLIOTECA: ¿Qué leen los actores? Charla con Juan Cruz Bordeu.

16.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

16.30 h – INFANTILES: Colores, el regreso.

17.15 h – CINE MÓVIL: Una noche de amor (Adultos) – Argentina, 2016, 90’. Con Sebastián Wainraich y Carla Peterson. Apta para mayores de 13 años.

17.15 h – CINE 360°: Fronteras del universo – Duración: 24’.

17.30 h – BIBLIOTECA: ¿Qué leen los actores? Charla con Gonzalo Heredia.

18.00 h – CINE 360°: Universo Cerati – Duración: 27’.

18.45 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – Duración: 26’.

19.15 h – STAND UP: Reíd Mortales Comedy Band.

20.00 h – MÚSICA: Dread Mar I.

21.30 h – TEATRO: El elogio de la risa. Con Juan Leyrado. En el Club 22 de Octubre, Av. 22 de Octubre 179. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).