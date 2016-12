El sentido de la oportunidad, por el Dr. Adrián Vila

Algunas consideraciones acerca de un pronunciamiento público de la prof. Rosana Pinotti en relación con el dictado de cursos de la Universidad Tecnológica Nacional en el Centro Universitario Chivilcoy.

1) La prof. Pinotti posee relación contractual con la UTN, no con el municipio.

El CUCH no es una universidad municipal. Es un Centro Universitario perteneciente a la Municipalidad. Este Centro Universitario contrata a distintas universidades para el dictado académico de distintas carreras en nuestra ciudad.

2) Todos los profesores poseen relación contractual con las universidades, no con el municipio.

3) La Municipalidad de Chivilcoy tampoco posee capacidad de supervisión académica sobre el dictado de las distintas materias de las distintas carreras y cursos que se dictan en el CUCH porque esto sería atentatorio contra el régimen de autonomía universitaria que nuestro país ha consagrado con la internacionalmente famosa “Reforma Universitaria del 18” (Córdoba, 1918).

4) El municipio ESTÁ AL DÍA administrativamente con la UTN. No disponemos de ninguna factura impaga de dicha universidad. Estamos a la espera de que la UTN envíe la factura correspondiente al mes de noviembre.

5) La oferta académica de la UTN en el CUCH no está sometida a ningún “acuerdo económico”. Solo ha sido revisada la relación contractual entre las distintas unidades académicas que brindan sus servicios en el CUCH. La UTN no tiene porqué ser la excepción. En este punto, considero que el Ing. Eduardo De Lillo (Director de Educación de la Municipalidad de Chivilcoy) seguramente puede ampliar cualquier duda que posea cualquier miembro de la comunidad chivilcoyana (incluida la prof. Pinotti) en relación con la oferta académica.

6) Que la UTN sea la única universidad que ofrece cargos docentes a profesionales de Chivilcoy es inexacto. Desde esta gestión, también se ha logrado que la UBA y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora contraten docentes para el dictado del Ciclo Básico Común y de las materias de grado que dicta la UNLZ.

7) La prof. Pinotti, con quien he tenido el gusto de trabajar y a quien respeto profesionalmente, habló por última vez con quien escribe estas notas el Día del Maestro en el ISFD nº 6 (o sea: hace casi 3 meses). Quizá, pudo reunirse personalmente conmigo, llamarme o comunicarse por la red social que utilizó para expresarse. Hubiese mantenido con ella el diálogo necesario para aclarar y/o solucionar lo que ella considerara necesario.

8) En relación con el “sentido de las oportunidades” no creo que eso sea una “virtud” exclusiva de los “políticos”.

Dr. Adrián R. Vila

Secretario de Cultura y Educación

de la Municipalidad de Chivilcoy

Transcribimos a continuación el texto publicado en la página de Facebook de la Profesora Rosana C. Pinotti; destacando que la falta de acentuación en algunas palabras no es responsabilidad de esta redacción, sino que responden al texto original, copiado de la fuente citada.

VERGÜENZA TOTAL

ROSANA C. PINOTTI·LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2016

Hoy ha llegado la hora de cumplir con una faceta más de mi responsabilidad docente. Luego de haber estado tomando y corrigiendo examenes durante tres horas, como prometí que haría aún bajo las presentes circunstancias de sueldos atrasados, deslealtad academica, fraude politico y mentira institucionalizada, considero prioritario informar a la poblacion de lo que ha estado sucediendo en el Centro Universitario de Chivilcoy a lo largo de todo el año. La Universidad Tecnologica Nacional y el ejecutivo municipal actual no han llegado aun a un acuerdo economico para dar continuidad a las carreras que se dictan en dicha casa de estudios. Somos muchos los docentes de esta ciudad que trabajamos contratados por la Utn Aula Chivilcoy, y que cesaremos en nuestros cargos de seguir sin resolver la situacion de acuerdo entre el municipio y la universidad.

Aclaro que la UTN, es la unica universidad que funciona en el Cuch y contrata docentes de esta ciudad. Este año, por primera vez en los 7 que llevo a cargo de mi catedra, el pago de sueldos ha sido vergonzosamente discontinuo e irregular. Tanto la universidad como el municipio delegan mutuamente responsabilidades y los docentes seguimos sin cobrar el sueldo.

Tambien reconozco la falta de unidad entre los docentes ya que ninguno de mis colegas ha participado de mi reclamo personal. Es mas, estan organizando una cena de despedida de año junto con alumnos que aun no saben si podran terminar de cursar sus carreras en nuestro centro universitario. De gobiernos y politicos oportunistas estoy harta. No permito que nadie subestime mi pensamiento critico y gozo de todas mis facultades para defender mis derechos y los derechos de los alumnos.

Por lo tanto, pueblo de Chivilcoy, sepan de una vez que tanto la Universidad Tecnologica Nacional como el Municipio de la ciudad de Chivilcoy han hecho oidos sordos a mis reclamos salariales y a mi pedido de aclaracion de la siutacion academica.

Entiendo que a muchos pueda no importarles este asunto, pero yo simplemente cumplo con mi obligacion de informar que habiendo sido nombrada Profesor Adjunto del Area Ingles en el Aula Chivilcoy desde el año 2011, he cumplido hasta la fecha con todas mis obligaciones docentes y he decidido tomar examen hasta el dia de hoy pero sin firmar actas de examen ni libretas de alumnos hasta tanto se me liquide lo que se me adeuda.

Hago esta declaracion definitivamente personal ya que ninguno de mis colegas declara estar afectado.

Luego de haber comunicado la situacion al Secretario de Cultura Adrian Vila, al Director del Cuch, Eduardo DeLillo y al diputado provincial Fabio Gustavo Britos, a los coordinadores de la UTN Marcelo García y Pablo Pannunzio, y, frente a la desaparicion del responsable del Aula Chivilcoy, Hugo Buttigliero, se que he agotado todos los medios correspondientes para reclamar lo que me es propio.

Mas alla de mi situacion particular, hay alumnos que no tienen informacion alguna de lo que sucedera el año proximo. Sumado a la patetica situacion educativa de nuestro pais, este no es ejemplo ni incentivo para los jovenes que apuestan al estudio y a la formacion permanente. ESto es una actitud vergonzante al extremo e irresponsable al hartazgo tanto de parte de los academicos como de los funcionarios involucrados.

Prof. Rosana C. Pinotti

Licenciada en Lengua Inglesa.