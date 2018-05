El Teatro La Cueva celebrará su 25º aniversario con varias actividades [Video]

El teatro La Cueva llevará a cabo una serie de actividades en conmemoración por su 25° aniversario de trayectoria en nuestra ciudad. Las mismas se realizarán los días 1° de junio a las 21:30 horas, con una retrospectiva actuada; y el domingo 3 del mismo mes, a partir de las 16 horas, un espectáculo callejero donde convocan a todas las entidades teatrales de la ciudad, a la Escuela de Artes Visuales y vecinos de Chivilcoy.

Así lo dieron a conocer, por medio de una conferencia de prensa realizada ayer por la mañana en el Teatro, Norberto Améndola y Ricardo Sacco, dos de los fundadores del mismo. Cabe destacar que La Cueva es una institución con una larga y rica trayectoria en Chivilcoy, que hace 25 años quienes la conforman se encuentran subiendo al escenario, dando lo mejor de sí mismos y perfeccionándose ante un público cada vez más exigente.

Sus inicios

En este marco, Norberto Améndola reveló: “nosotros arrancamos en el Ateneo Cultural del Banco Local, que estaba en Pringles 15. Ahí fueron los inicios. Un día, ´Toto´ Módica pasó por mi taller y me dijo ´queremos hacer algo cultural´. Nosotros estábamos sin teatro y había un montón de actores en Chivilcoy que por ahí no tenían espacio en otros teatros, y nos amontonamos en esa convocatoria”.

Por su parte, Ricardo Sacco expresó que “en ese momento trabajaba con ´Tito´ Ventieri, que también estaba en la Comisión del Banco Local, y me comenta de hacer un espacio teatral en el Ateneo Cultural, entraba música, pintura y un montón de cosas”, y luego agregó que “un día me llama por teléfono (Norberto), sin conocernos me dijo que había estado con ´Toto´ Módica por la propuesta de hacer teatro, y así nos juntamos, hicimos una carta y convocamos a gente que en ese momento no estaban haciendo teatro”.

En relación, Norberto manifestó que “la convocatoria fue amplia. Nosotros pretendíamos hacer algo diferente a lo que veíamos que pasaba en los otros teatros, que podamos tener más participación, que podamos decidir algunas cosas más y que haya obras que dejen algún mensaje, que tengan una línea argumental más profunda. Así fue saliendo y al mes ya hicimos la primera reunión”.

Más tarde, con anhelos opinó que “era todo un sueño, teníamos 25 años y unas ganas bárbaras de hacer teatro, y ahora con 25 años de festejo es una cosa muy shockeante”.

Con respecto a los momentos más importantes que atravesó La Cueva, Norberto destacó que “uno es cuando entramos a ese lugar (Banco Local) y había casi tres metros y medio de estantería llena de papeles del Banco Chivilcoy, empezamos a cargar y se fueron como seis chasis de papeles. Nosotros soñábamos que ahí íbamos a hacer un teatro y lo hicimos”.

En el mismo sentido apuntó que “otro momento fue la noticia que nos teníamos que ir. Eso fue muy fuerte, si bien la gente nos tuvo una paciencia terrible, porque eran tres meses y después dos meses más y más, estuvimos como un año sin pagar alquiler porque el hombre había comprado propiedad y el Banco ya no tenía nada que ver”, y en este aspecto remarcó que “fue muy gentil de su parte pero para nosotros era un nocaut, porque habíamos nacido ahí”.

Asimismo, Ricardo reveló que luego de ese suceso “estuvimos dando vueltas hasta que vinimos en el año 2010 acá. Arrancamos en la Agrupación Artística alquilando, hicimos dos obras ahí; después estuvimos en la Avenida Suárez, en el Instituto Koré; luego en la Sociedad Francesa, la Operaria Italiana, en el segundo piso de la Comisaría y la Escuela N° 502”.

“Otro momento importante fue cuando, a través de Florencio Randazzo, nos cedieron un espacio ahí en la ex ESEBA, donde actualmente funciona el CEF N°12. Después nos ofrecieron cambiar ese lugar para que pueda funcionar el CEF y ayudarnos a nosotros con un alquiler en otro lugar, y ahí surgió Rossetti 36 que es el otro momento fuerte”, manifestó Améndola.

En relación a las instalaciones en la Rossetti, Norberto enfatizó que significo “empezar otra vez de cero, porque esto era un salón nada más, todo lo que se ve ahora lo hicimos nosotros”.

Festejos por el 25° aniversario

En este sentido, Norberto informó que este año “nos encuentran motivados por el festejo, van a haber dos actividades fuertes, el primero de junio a las 21:30 horas con una retrospectiva del teatro actuada por casi todos nosotros acá en la Sala; y el domingo 3 a partir de las 16 horas con un espectáculo callejero, una movida cultural en la cuadra con los vecinos que nos bancan, que nos han ayudado y nos han prestado herramientas cuando vinimos”.

Con respecto a la institución sentenció que “se encuentra con un problema financiero, como todas las instituciones”, y en relación dijo: “nosotros tenemos una ayuda del municipio que ahora está un poco atrasada”. Sin embargo, concluyó afirmando que “los talleres y las entradas son económicas, porque pensamos que también tiene que haber una mirada social del teatro”.