Este sábado: Una muestra fotográfica excepcional en Fotogalería 22

Este sábado 20 de mayo -a las20 horas- la Fotogalería 22 del Museo Pompeo Boggio será el escenario para una obra fotográfica excepcional; RES -Raúl Eduardo Stolkiner- es el encargado de sorprendernos, de hacernos reflexionar, de dejarnos pensando.

“NECAH 1879 No Entregar Carhué Al Huinca”, es un trabajo fotográfico para el que pueden servirnos de presentación las palabras de Dardo Castro, quien traza un paralelo entre los recorridos de Antonio Pozzo -fotógrafo de la Campaña del Desierto- y del realizado por RES más de un siglo después.

Res, Antonio Pozzo y la desertización de La Pampa

En el último cuarto del siglo XIX, la Argentina, un país todavía predominantemente ganadero y económicamente subordinado al Imperio Británico, comenzaba a ingresar a la modernidad conducida por una oligarquía que poseía la tierra, el puerto de Buenos Aires y el comercio exterior. Para entonces, Buenos Aires ya había logrado someter las montoneras del interior que habían resistido tenazmente el centralismo porteño. Pero, allende las grandes estancias bonaerenses, al sur del Río Colorado, la Patagonia era dominada por las tribus indígenas, cuya rebeldía tornaba inviable el proyecto oligárquico de extender la ganadería hasta Tierra del Fuego. En 1878, el ambicioso general Julio A. Roca comienza a planear la conquista militar de la extensa pampa meridional. Sin mayor resistencia, logra cruzar el río Colorado, y el 24 de mayo de 1879 alcanza las márgenes del río Negro. Las tropas sorprenden a los indígenas, que fueron arrollados por el fulminante avance. Tras la derrota, los sobrevivientes se dispersaron rápidamente por todo el territorio que se extiende hasta el estrecho de Magallanes. De este modo, la “Conquista del desierto” implicó la apropiación de 400.000 kilómetros cuadrados de las tierras más fértiles de América. Para Roca, fue el espaldarazo que lo llevó a la Presidencia de la Nación en 1880.

Más de un siglo después de que Antonio Pozzo, acompañando las tropas comandadas por Julio A. Roca, fotografiara la culminación de esa campaña de exterminio, Res hizo el mismo itinerario con su cámara. Si con Pozzo cabalgaba el Terror de Estado, Res encontró allí la soledad, la dilatada soledad de una pampa sin indios ni lanzas en alto. Sin soldados ni carretas. Apenas las frías imágenes de silos, edificios, monumentos. La tierra sin relieves, los ríos oscuros y calmos. Casi la única excepción es el retrato de los descendientes del Cacique Linares, el jefe indígena que pactó con Roca.

Pozzo llegó cuando la resistencia aborigen había sido doblegada. No hay escenas de los desiguales enfrentamientos. Para su cámara posaron los batallones de Roca con sus fusiles y corazas de cuero, los prisioneros -mujeres y niños de una inmóvil y conmovedora indefensión- y sus guardianes, los jefes al frente de una tienda de campaña. Una quietud, a la vez ingenua y atroz, flota sobre la tropa que vivaquea en la ribera del Colorado.

Pero si Pozzo ha quedado en la historia como el fotógrafo de la “Campaña del Desierto”, el ojo de Res invierte el sentido de esa guerra: sus fotografías parecen narrar una campaña de desertización, obligándonos a leer de otra manera el relato de las viejas imágenes.

Hasta las letras que componen la consigna de Calfucurá, “NO ENTREGAR CARHUE AL HUINCA” flotan enormes, fantasmagóricas, como si hubieran permanecido en el desierto a modo de mandato histórico contra el terror y la discriminación.

Dardo Castro

RES

Nació en 1957 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Cursó los estudios primarios y secundarios en escuelas públicas. A los dieciséis años se inscribió en el Instituto de Artes Lino E. Spilimbergo donde asistió dos años. En 1975 instaló un estudio fotográfico en el centro de su ciudad natal y, un año más tarde, ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba iniciando simultáneamente las carreras de Derecho y de Economía.

Con la dictadura militar en el poder, se va a México. Acaba de cumplir veinte años y su único oficio es la fotografía. Trabaja sucesivamente en estudios de fotografía publicitaria, en empresas de producción audiovisual y en uno de los mejores y más completos laboratorios fotográficos del Distrito Federal. Mientras estudia Economía (un programa surgido del ’68 con énfasis en Economía política marxista) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asiste a los talleres de fotografía de la Casa del Lago, coordinados por Lázaro Blanco.

En 1985, una vez restaurada la democracia en Argentina, se establece en Buenos Aires donde vive y trabaja hasta el presente. Desde entonces ha desarrollado una obra fotográfica con fuerte acento conceptual que indaga en la relación entre tiempo, historia y representación. Los títulos de sus más difundidos ensayos son ¿Dónde están?, Pardiez, El enloquecimiento de la esfera de Pascal o sobre J.L.B., Yo cacto, El plastiquito, NECAH 1879, Intervalos intermitentes, Conatus, y El juicio, lo abyecto y la pata de palo. En la última década y tras su paso por la European Graduate School en Suiza -donde cursó el Master of Arts in Communication- su búsqueda se ha volcado también hacia la reflexión teórica y hacia la acción. En los últimos años esta tendencia se acentúa, como puede verse en Acciones rosarinas y en Dunamis. La fotografía deja de ser el soporte exclusivo de su trabajo, dando espacio a la instalación y al video como registro de acciones pensadas por res y llevadas a cabo por grupos de personas convocadas a tal fin.

Desde 1989, cuando sus obras integraron el envío argentino a la muestra U-ABC, en el Museo Stedelijk de Amsterdam, su trabajo se ha expuesto sin pausa en forma individual y colectiva en muchos países.

Res ha hecho circular sus muestras de un modo inusual. Su elección ha sido combinar ámbitos ampliamente legitimados entre el público especializado de las grandes ciudades con lugares de exhibición totalmente ajenos a ese circuito. Conatus, por citar un caso, inauguró simultáneamente en la galería Robert Mann de Nueva York (una de las más destacadas dedicadas a la fotografía en el hemisferio norte) y en el Centro Cultural Trapalanda de Río Cuarto, Córdoba, para luego hacerlo, casi al mismo tiempo, en la galería Ruth Benzacar de Buenos Aires y en el Complejo Cultural Santa Cruz en Río Gallegos.

Un criterio similar ha implementado res en la incorporación de sus obras a colecciones. En agosto de 2011, por citar un caso reciente, NECAH 1879fue adquirida por la colección Rabobank, perteneciente a la institución financiera holandesa homónima y en el mismo mes el autor donó La camisa de Jorge Stolkiner al Museo en los Cerros de Tilcara, Jujuy. Con estos lineamientos su trabajo se ha ido integrando a colecciones públicas y privadas de Argentina, Brasil, México, Perú, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Italia, España y Francia.

Ha obtenido numerosos premios, becas y distinciones. Cabe destacar el Premio Konex a las artes visuales 2012, el Premio Nacional de fotografía 2011, la Beca de Intercambio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina – Conaculta de México 2010, la Beca y el Subsidio de Antorchas, la Beca del Fondo Nacional de las Artes y la Beca de la European Graduate School entre otras.

Tres libros de su autoría se han publicado entre 2006 y 2009: El juicio, lo abyecto y la pata de palo, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2009; Intervalos Intermitentes. Dilan Editores, Buenos Aires, 2008 y La verdad inútil, Buenos Aires, La marca editora, 2006.

SELECCION DE PUBLICACIONES

Marcelo Brodsky y Julio Pantoja. Body Politics, Politicas del cuerpo en la fotografia latinoamericana. Buenos Aires, Editorial La marca editora, 2009.

Carol Saul Bayma. Artfully Speaking. Georgia, Estados Unidos, Editorial In his Steps /Publishing Co, 2009.

Argentina Hoy, cat. exp., San Pablo, 06/07 al 30/08, Rio de Janeiro, 14/09 al 22/11, Brasil, Centro Cultural Banco do Brasil, 2009.

Estela Treviño. 160 años de fotografía en México: CENART/ Centro de la imagen 10º Aniversario. México D.F, Editorial Océano, Conaculta/ Cenart/Centro de la Imagen, 2004.

Alejandro Castellote. Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana 1991-2002. Barcelona Lunwerg Editores, 2003.

Laura Buccellato. Arte Fotográfico Argentino, Colección del MAMBA. Buenos Aires, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 2000.

Sara Facio. Fotografía argentina actual II. Buenos Aires, Editorial La Azotea, 1996.

Erika Billeter. Fotografía Latinoamericana 1860-1993. Barcelona, Lunwerg Editores, 1993.

Holly Kyte, “The New Iconoclasts”, The First Post,The Big Picture, Londres, 04/04/08.

Signes d’existence, Fotografía actual Francia – Chile – Argentina, Santiago de Chile, Publicación MAC, Facultad de Artes Universidad de Chile, 2007.

Conatus, cat. exp., Buenos Aires, Galería Ruth Benzacar, 2006.

C International Photo Magazine #1, Ivory Press, Londres, 2005.

Arte Argentino Contemporáneo. Rosario, Santa Fe, Museo Castagnino, 2004

Mapas abiertos. Fotografía latinoamericana 1991-2002. Barcelona Lunwerg Editores, 2003.

res / trímboli / jitrik, cat. exp. Buenos Aires, MALBA, 16/04 al 26/05 de 2003.

Res, cat. exp., Buenos Aires, Galería Ruth Benzacar, 2002.

Blink. 100 photographers, 10 curators, 10 writers. Londres, Editorial Phaidon, 2002

Luna Cornea #16, México D.F, 2000.

Julio Sanchez, “El infinito en la palma de la mano”, Lápiz. Revista Internacional de Arte, Madrid, 1999-2000.

Nicht Nur Tango – Fotografía argentina de los 90´, Colonia, Alemania, Kulturhaus Lateinamerika Editor, 1998.

Extra Camera #9, Venezuela, 1998.

Ana Maria Battistozzi, “Las dos conquistas”, Clarín, Buenos Aires, 7/12/97.

Fabián Lebenglik, “El desierto por entregas”, Pagina 12, Buenos Aires, 25/11/97.

El individuo y su memoria. Cuba, VI Bienal de la Habana, 1997.

“Por aquí paso Roca”, En Foco, Clarín, Buenos Aires, 10/11/96.

Romper los márgenes. Caracas, Museo de Artes Visuales Alejandro Otero, 1993.

Sergio Criscolo, ‘RES”, La Maga, Buenos Aires, 28/07/93.

Imágenes de este mundo. Cuba, IV Bienal de la Habana,1990.

Fotografía Argentina de los 80. La Plata, Provincia de Buenos Aires, Centro de Fotografía Contemporánea, 1990.

UABC – Stedelijk Museum Amsterdam. Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam, 1989.

LIBROS

El Juicio, lo abyecto y la pata de palo, libro exp., Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 13/03 al 12/04 de 2009.

Intervalos Intermitentes, DILAN Editores. Colección Fotógrafos Argentinos, Buenos Aires 2008

La verdad inútil, Buenos Aires Editorial La marca editora, 2006.

RES, La verdad inútil, libro exp., Córdoba, Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, 2003.

