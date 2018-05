[Exclusivo] Entrevista a Patricia Mangino: “la banca es del concejal” | VIDEO

Luego de las visibles disputas entre concejales del Bloque PJ-Cumplir, que se acentuaron a partir de la votación del proyecto oficialista sobre las tasas, la concejal Patricia Mangino, reflexiona en diálogo exclusivo con DECHIVILCOY sobre el accionar de los concejales de su bloque al solicitar su expulsión, también se posiciona ante el pedido, por parte de 1PAIS y Cambiemos, de revocar las autoridades del Concejo Deliberante, y asegura continuar permaneciendo en Cumplir, su espacio dentro del peronismo.

En este marco, la doctora Patricia Mangino expresó ayer a DECHVIILCOY que se enteró “por las redes sociales y por una nota por mail que consideraban que ya no pertenecía al espacio, pero eso hay que conversarlo y no está contemplado en ninguna parte”, y en este sentido sentenció que “si está contemplado, me gustaría que me presentaran el artículo y cuáles son las condiciones para expulsar a una persona, que en este caso ellos consideran que es por pensar o votar diferente”.

Al respecto apuntó que “la banca es del concejal, y en las listas políticas puede ser que alguien te ceda un espacio, pero el lugar te lo cede la gente cuando te vota, y la banca no corresponde a los partidos políticos, sino que corresponde a los concejales. Está en la Ley Orgánica y por ende, cuando nosotros firmamos los expedientes o votamos lo hacemos con nuestro nombre y apellido, queda asentado qué votamos y qué no, qué a favor y qué en contra, así que corresponde al concejal elegido”.

Asimismo, en relación a las tensiones y diferencias políticas que circulan dentro del bloque PJ-Cumplir, opinó que “todo se puede conversar, obviamente nada queda como antes, pero hay muchas cosas para mejorar”, y luego aclaró: “yo no me pasaré a ningún espacio, no he negociado ni con 1PAIS, ni con Cambiemos, ni con Unidad Ciudadana. Siempre pertenezco a Cumplir, o por lo menos al peronismo, y si no voy a ser aceptada en el espacio habrá otro espacio que se llamará PJ-Cumplir o algún otro nombre, pero no voy a pasarme a ningún espacio”.

Más tarde, haciendo hincapié en el comunicado por parte del bloque PJ-Cumplir sobre su expulsión del mismo, sostuvo que “en realidad pertenezco a Cumplir, las elecciones las han ganado Cumplir; y de Cumplir somos el Doctor Laurito, Tomasini y yo, el resto son del Frente para la Victoria. Así que en todo caso, a aquel que no le guste se tendría que ir, no me tendría que ir yo que soy la que encabezaba la lista que la gente voto”.

Aun así, explicó que “expulsarte de algún lado, sobretodo del partido, no se puede hacer a nivel local, sino que se hace a nivel provincial, en la cual tienen que ir a un tribunal y llevar cuál es la causa por la cual se expulsa a una persona. En este caso creo que tiene que ver con haber votado diferente, a favor de la gente”, y en el mismo sentido declaró que “las negociaciones están agotadas pero veremos en el transcurso del tiempo como va la convivencia con el bloque”.

En cuanto al proyecto oficialista sobre las tasas dijo que “para no ser hipócrita, no se podía eludir el aumento, había que votar entre un aumento que venía de la provincia o un aumento de un proyecto que había presentado el ejecutivo. En esa reunión votaron todos los bloques, así que, si quedaron los votos pegados, quedaron los votos de todos los bloques, incluido el de Cumplir en la cual fueron convocados todos los concejales y no se presentó nadie más que la Doctora Bogliolo, presidenta del concejo, y yo”.

Ante esa situación enfatizó que “cuando hablan de lealtad, ya que ellos habían sido convocados y no fueron a la reunión, tendrían que haber respetado a las únicas dos personas que fueron y votaron a favor de la gente, porque hablamos de una votación sobre la reducción de las tasas. Se hizo un acta, se firmó y después había que respetar lo que se había firmado, así que no quedé pegada a nada, yo respeté lo que había firmado y la otra parte no lo respetó”.

Además, haciendo énfasis en tratamiento que se dará el próximo jueves sobre el pedido de revocar las autoridades del Concejo Deliberante, manifestó que “se va a tratar lo que se tendría que haber tratado y no se trató, porque se presentó con anticipación y no se dio lugar. Hoy (ayer) hay plenario, por lo tanto si pasa el expediente a la sesión que corresponde, hay varias fórmulas y sé que mi nombre está en una de ellas, pero el que consiga la mayoría va a quedarse con el lugar que corresponda del Concejo Deliberante”.

“Creo que no pueden seguir al frente, es fundamental que cuando uno firma algo vote lo que firmó, ya sea a favor o en contra, pero ser coherente así se haya equivocado. No se puede firmar una cosa y después votar otra porque no es creíble”, completó la edil y luego agregó que “en este momento de crisis es cuando mejor hay que hacer las cosas, entonces si uno vota tiene que cumplir con su palaba. Anteriormente también se había firmado un acta en la que se pedía que la secretaria fuera suspendida y después se votó lo contrario, y ese día me abstuve porque si se firma una cosa y se vota otra no es una garantía para todos los vecinos”.

Mangino también se refirió a su relación con Florencio Randazzo luego de esta interna y solicitó que le gustaría que Randazzo opinara de la situación. “Sería importante para todos que Randazzo diera su opinión sobre lo que piensa, y no ha cambiado mi relación con él porque yo no me quiero ir del espacio por el cual fui convocada, con el cual ganamos las elecciones y en el cual me encuentro hoy”, y al respectó destacó que “esa es una decisión del bloque, nadie es dueño del bloque, así que creo que si Randazzo diera su opinión aclararía muchas cosas para todos”.

Por último, sobre el acta firmada por autoridades del PJ-Cumplir, desde la cual solicitan su expulsión, enfatizó que “estaría bueno que cuando uno toma una decisión y hace declaraciones masivas y públicas como estas, se firme con nombre y apellido, así sabemos quiénes son las autoridades que repudian mi presencia por haber votado de forma diferente”.

Y luego culminó declarando que “pertenezco al mismo espacio, no he cambiado, no voy a cambiar, no voy a salir del peronismo y tampoco voy a pasarme a otro espacio. Que quede bien claro que esto no tiene que ver con pasarse a ningún espacio político, siempre estoy en el mismo lugar”.