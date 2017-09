Fabio Britos: “Estamos convencidos que, si seguimos por el camino de la grieta, vamos mal”

Por: Mariana Sidoti

El diputado massista dialogó con REALPOLITIK sobre la reactivación de sesiones en la Legislatura, los proyectos pendientes del frente Un País y la grieta que se instaló en el año electoral. “Para tener una alternativa con futuro hay que estar fuera de la grieta e ir a construir una nueva mayoría”, sentenció.

RP.- ¿Qué balance hace de las primarias y cómo encara el FR el desafío de octubre?

Bueno, las PASO eran una encuesta e indudablemente no dieron el resultado que nosotros esperábamos. Lo que queda hacer -y se está haciendo- desde el minuto 0 en que se contaron los votos es hacer un análisis y salir a trabajar para revertir la situación.

No pudimos derrotar esa grieta que se instaló en la sociedad con mucha fuerza, por conveniencia obviamente de aquellos que están de un lado u otro. Pero hay por lo menos un tercio de los bonaerenses que eligió no estar de un lado ni de otro; así que tenemos que ir a convencer a ese tercio de bonaerenses -de los cuales la mitad votó a Sergio Massa- de que nuestra propuesta es la mejor alternativa para que finalmente se termine con esta Argentina bipolar, donde lo que vale solamente es hablar mal uno del otro.

Vamos a seguir trabajando fuertemente para tratar de llegar a octubre de la mejor manera posible. Yo no coincido en que se vayan a licuar los votos porque aquellos que no votaron a uno u otro -que eligieron no pertenecer a ninguno de los espacios de esta grieta- tengan ahora la voluntad de hacerlo.

RP.- Hubo muy pocas sesiones en el año, ¿cómo ve el año legislativo?

Esperemos poder retomar el ritmo legislativo que nunca tendríamos que haber abandonado. Jorge Sarghini, alguien que tiene gran experiencia en el tema, dijo que desde 1983 a la fecha es la primera vez que se sesiona tan poco.

Las comisiones, al menos las que yo integro, trabajaron de forma periódica para tratar de llevar los temas a la sesión. Las expectativas en cuanto a este tema son mejorables, hay que intentar tratar los expedientes y proyectos antes del receso. Aspiro a que retomemos el ritmo legislativo que como decía antes nunca tendríamos que haber perdido.

RP.- El massismo impulsó la reforma política y el Tribunal Social de Responsabilidad Política, pero María Eugenia Vidal sacó de la galera la OFI. ¿Qué tiene pendiente el FR en la Legislatura?

Bueno, en cuanto a la reforma política hubo algunos avances -hay que reconocerlo-, algunas propuestas de otros espacios. En realidad nuestro proyecto de reforma política era mucho más ambicioso del que se terminó aplicando; hablaba por ejemplo de terminar con esto de que legisladores o funcionarios que lleguen a la función pública y vayan trayendo familiares a la estructura ministerial o legislativa.

Por eso se les prohibía a legisladores y ministros contratar a sus familiares para que cumplan funciones en planta permanente. Esta era una de las cosas en las que se avanzaba, son cuestiones que molestan mucho a la gente y realmente ocurren.

Lisandro Bonelli, Pablo Garate y Ramiro Gutiérrez fueron los principales actores en cuanto a estos pedidos. Lamentablemente vemos ahora que ni si quiera la ley de Paridad se va a poder aplicar en sus pautas de reglamentación; la Junta Electoral decidió dejarla sin efecto. Hay que avanzar rápido en esta cuestión para que en las próximas elecciones sí se pueda llegar a plasmar.

Fue una lucha histórica de las mujeres por mejorar su ley de cupo, que después se transformó en una política de género y ahora se ve desvirtuada con esta resolución de la Junta Electoral. Son todos temas que creemos que debemos que tratar, también hay temas referidos a la seguridad y la reforma jurídica que impulsa principalmente Ramiro Gutiérrez, Ricardo Lissalde y Rubén Eslaiman son los principales diputados que han presentado normas al respecto, y que también están sin lograr un tratamiento de la cámara.

Hay muchísimo que trabajar, falta por ahí -y ha faltado hace tiempo- la voluntad de reunir a la cámara para buscar consensos. Después terminamos teniendo sesiones como la del jueves pasado, maratónicas, donde se tratan un montonazo de proyectos todos juntos y algunos sin tener el consenso previo de las comisiones.

RP.- Pareciera que octubre viene polarizado; ¿cómo se sale de la grieta?

Bueno, hay un tercio de la población que está parada fuera de la grieta, fuera del Frente para la Victoria (FpV) llamado Unidad Ciudadana y fuera de Cambiemos. Hay que trabajar mucho para construir esa nueva alternativa, partiendo de la base de ese tercio -donde un 15 por ciento aproximadamente eligió la fórmula de Sergio Massa y Margarita Stolbizer-.

Habrá que ir por esos votantes que están por fuera de la grieta y la cantidad de gente que se quedó sin votar -un porcentaje importante-. Hay que ser lo suficientemente creativos como para ir a buscarlos y construir una nueva alternativa. Estamos convencidos de que si seguimos por el camino de la grieta vamos mal.

Vamos a seguir sin resolver los problemas, van a seguir viendo cuál de los dos es peor, pero los problemas de la gente van a seguir existiendo. Para tener una alternativa con futuro, nos parece que hay que estar fuera de la grieta e ir a construir una nueva mayoría. (www.REALPOLITIK.com.ar)