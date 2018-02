Fabio Britos “Hacer desaparecer este fondo provincial del juego sería absolutamente perjudicial”

El legislador recordó que el fondo provincial del juego fue creado por ley donde se decidió destinarle parte a la actividad hípica, luego de que el Gobierno de la Ciudad autónoma, permitiera instalar máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo.

“Al permitir el gobierno de la Ciudad Autónoma la instalación de las máquinas tragamonedas en Palermo dejó a los otros hipódromos de la provincia sin posibilidad de competir. Por ese motivo se destina un porcentaje de la recaudación de las apuestas, loterías, casinos y bingos. Es decir que el dinero de ese fondo se obtiene de los apostadores, no es que viene de otro lado, sino que se genera a través de la misma actividad”.

Señaló “Hacer desaparecer este fondo provincial del juego sería absolutamente perjudicial y a la vez coincido con la Gobernadora Vidal, ante la lucha contra el juego clandestino que indudablemente hay que darla. Ese dinero no va al estado provincial y es muy importante la cantidad que mueve la actividad clandestina”

“La lucha contra ludopatía no desaparece por el simple hecho de quitar lugares donde puedan apostar. Hoy en día, puede apostarse desde la casa vía internet. Por esa razón sostengo, que nada se logra quitando el subsidio a esa actividad, porque eso no va a desalentar las apuestas ni mucho menos. Hay que tener políticas activas para las muchas personas que padecen de ludopatía, brindando herramientas desde el estado, generando apoyo y contención a las personas con esta adicción. Pero de ninguna manera se resuelve quitando ese subsidio. Si en el pasado no se utilizó con el fin para el que fue creado ese fondo, hay discutirlo y controlarlo, pero no quitarlo, no va a aportar a la lucha ni contra el juego clandestino, ni contra la adicción al juego”.

“El fondo del juego habría que ampliarlo a otras actividades como es el trote, que tiene media sanción de diputados y es un proyecto de mi autoría. La desaparición del fondo provincial acarrea más perjuicios que beneficios, como el Gobierno provincial dice buscar”, sintetizó el Diputado Britos.