Fabio Britos. Ley de Turf: “Queremos aportar ideas, para mejorar el proyecto que envió la gobernadora” [Video]

El diputado Britos se refirió a las modificaciones que se buscan hacer desde la provincia a la llamada Ley de Turf; “La ley 13.253, fue creada o puesta en funcionamiento para proteger a la actividad hípica, conocida como carreras de lonja, caballos pura sangre en el año 2003 si mal no recuerdo, cumplió su etapa, creo que hay que hacerle algunas modificaciones, coincido. Pero no puedo coincidir en su totalidad con el proyecto del poder ejecutivo, porque me parece que en lugar de traer beneficios traerá perjuicios” expresó el legislador.

Britos considera que estas modificaciones afectaran notablemente a la actividad del Turf, y expresó: “creo que llego la hora de hablar no solo de la hípica, sino de todo lo que genera la producción equina; otras actividades deben ser contempladas como el trote, el polo, el pato, desfiles de caballos criollos, la equinoterapia que es tan importante y no se le da demasiada difusión”.

Según el legislador provincial el proyecto del poder ejecutivo tiende a vaciar el fondo que hay para las actividades hípicas; “Nosotros decimos que ese fondo debe ser mejor distribuido” sentenció



El diputado provincial, amplía su visión y se refirió a las fuentes de trabajo; “Hay mucha gente que trabaja y familias que viven de las actividades hípicas; si desaparece el fondo, muchas fuentes laborales tenderán a desaparecer”.

Finalmente, Britos pidió ser escuchado, ya desde Integrar, buscan sumar su voz para mejorar el proyecto y presentar reales beneficios para el sector: “Cuando modificamos una ley se supone que es para traer más beneficios; no perjuicios. Queremos aportar ideas, que nos escuchen para mejorar el proyecto que envió la gobernadora”.