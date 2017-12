Fabio Britos no se guardó las críticas a los insultos de Sampaoli

Luego de los incidentes que protagonizara el director técnico del seleccionado argentino de fútbol al insultar a efectivos de tránsito, el legislador lo cuestionó duramente.

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, protagonizó días atrás un incidente con un control de tránsito de la ciudad santafesina de Casilda cuando volvía del casamiento de su hija.

En este contexto, Sampaoli abandonó el vehículo en el que se trasladaba y se retiró con insultos en dirección a la zona donde se ubicaban los efectivos policiales.

“Me haces caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil”, se alcanzó a oír de la boca del DT en un audio que se viralizó en las redes sociales y reprodujeron varios medios locales.

A pesar de las disculpas, las críticas no se hicieron esperar. De esta manera, el diputado provincial, Fabio Britos, cuestionó: “Un trabajador no se juzga por lo que gana por mes sino por la eficiencia de su trabajo. Sampaoli insultó no sólo a un agente de tránsito sino a todos los que cumplen con su obligación y son mal remunerados. Él iba fuera de la ley y su reacción fue vergonzosa”. [Fuente: Cuestión Política]