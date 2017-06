Fabio Britos: Pensiones por Discapacidad. “Es un hecho inaceptable, que esperemos rápidamente sea subsanado”

Desde hace unos días, la Argentina se ve envuelta en una polémica y una situación angustiante para quienes perciben una pensión por discapacidad debido a la interrupción del pago de las mismas.

Sobre este tema el Diputado Provincial Britos expresó: “El gobierno nacional, en el tema de las pensiones hizo exactamente todo lo contrario al camino adecuado, lo que hubiese correspondido es un relevamiento serio y quitarle el beneficio a aquellos que lo estaban cobrando de manera irregular”

Sobre el accionar del gobierno nacional el legislador del Frente Renovador sostuvo: “el gobierno decidió hacer todo lo contrario a lo corresponde, suspendió todos los beneficios y ahora los beneficiarios tienen que presentar todo para demostrar que están en situación de poder cobrar las pensiones por tener alguna discapacidad”

Britos explicó que es una medida que ha generado mucha angustia en los sectores que realmente lo necesitan, y manifestó: “en algunos casos son el único ingreso que tenían, en otros, aunque en la familia había algún tipo de beneficio, como una jubilación mínima y aun sabiendo que la jubilación mínima está muy por debajo de lo que se necesita para conseguir la canasta básica de alimentos y ni hablar de todo lo otro que se necesita para tener una vida digna”.

El diputado provincial por la IV sección electoral fue contundente: “Esperemos que esto se revierta rápidamente, que el gobierno nacional pague los beneficios como corresponde, y que después empiece con el relevamiento para detectar los casos que se cobran de manera irregular”

Al referirse a declaraciones de integrantes del oficialismo Britos señaló: “He escuchado algunas versiones oficialistas; que dicen que chocan con alguna reglamentación vigente, que es de una ley de mucho tiempo atrás donde la situación social del país era totalmente distinta. Esa normativa establecía que donde había un beneficio en la familia, las pensiones por discapacidad no correspondían, creo que lo que hay que hacer es revisar la norma; adecuarla y no generarle este grado de angustia a millones de argentinos que están percibiendo este paliativo, porque una pensión por discapacidad no es ni más ni menos que eso, un paliativo para cubrir alguno de los gastos que tienen las familias”

El diputado provincial sentenció: “Es un hecho inaceptable que esperemos rápidamente sea subsanado”.