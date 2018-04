Fabio Britos salta del massismo, arma un monobloque y confirma el alejamiento de la gestión chivilcoyana del FR

El diputado provincial armará un monobloque. La noticia fue confirmada hoy por la mañana. El detonante fue el acercamiento que Sergio Massa mantuvo con Florencio Randazzo. “Estos reacomodamientos, sin nada que reprocharle a nadie que lo esté haciendo, para nosotros significa una vuelta a un pasado al que no queremos volver porque no fue lo que nos animó a integrar el FR”, declaró el legislador chivilcoyano.

Lo que tanto se temía se hizo realidad. El diputado Fabio Britos saltó del Frente Renovador y decidió armar un monobloque en la Cámara baja.

La movida confirma el alejamiento del massismo de la gestión que encabeza su hermano, Guillermo Britos, en Chivilcoy. La noticia fue confirmada por el propio diputado a Cadena Río.

“Falta completar la parte formal pero ya las comunicaciones las he hecho a quienes corresponden, al presidente de nuestro bloque y a los demás integrantes con quienes me une no sólo un vínculo político sino también una vinculación de afecto”, expresó el legislador.

El detonante fue el acercamiento que Sergio Massa mantuvo con Florencio Randazzo. Al respecto, el propio Britos señaló que “estos reacomodamientos, sin nada que reprocharle a nadie que lo esté haciendo, para nosotros significa una vuelta a un pasado al que no queremos volver porque no fue lo que nos animó a integrar el FR, así que se lo dijimos claramente a Sergio Massa y después comenzó a tomar estado público”.

Britos que aún no confirmó el nombre del monobloque, si aclaró que políticamente se moverá junto al exlegislador tandilense y actual edil por esa ciudad, Mauricio D´Alessandro. [Cuestión Política]