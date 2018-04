Févola no se acuerda cuando usaba pantalón cortito

En nota del martes 10 de abril, publicada por el diario La Razón, el concejal del Pj Cumplir Leandro Févola, criticó el discurso del intendente Guillermo Britos con total derecho y atribuciones que tiene el concejal.

Pero sería bueno aclarar algunos puntos en los que seguramente está mal informado.

En referencias a las obras públicas el concejal Févola dijo y no dijo, uds se preguntaran cómo es esto, bueno Févola DIJO y afirma que no se está realizando la obra del Complejo Federación y aquí es conveniente aclarar que por ejemplo el Complejo Federación está en obras y que no se concluyen por la falta de dinero que tendría que llegar desde Nación; respecto a otras cuestiones importantes Févola NO DIJO, por supuesto evitó hablar y es aquí donde quiero hacer hincapié y recordarle que son de la gestión anterior y que mucho han dado qué hablar por ejemplo la obra del Centro Cívico, del Polideportivo que se cayó en la avenida 84 y de la obra de ex desarrollo social de la avenida Villarino, me gustaría saber qué opina Févola al respecto.

También Févola habló del conflicto en salud respecto a los cirujanos y al CICOP y refirió una solución al respecto ponerse los pantalones largos, creo que el concejal hace esta referencia de los pantalones porque tiene bien en claro que el problema es tan viejo pero tan viejo que él usaba en ese momento pantalones cortitos; pareciera que Févola quiere arreglar en un minuto los desastres que hizo la gestión anterior en doce años, la misma gestión que lo puso a él en el lugar que se encuentra y que no le contó la verdad de las cuestiones en referencias de obras públicas conocidas por todos los vecinos de nuestra querida ciudad, menos por el concejal Leandro Févola.

Cuando se refiere a la autocrítica del Sr. intendente y cuando el concejal se refiere “… trabajar juntos por Chivilcoy como escuché en más de una oportunidad, le aconsejo ponerlo en práctica ya que hasta ahora no lo ha hecho.

Respecto a lo dicho que tendrá más coincidencias con Unidad Ciudadana que con nuestro bloque no pretendemos otra cosa de él y nos sorprende en absoluto, ya que con solo ver lo que el FPV hizo en materia de obras públicas no solo Chivilcoy sino en todo el país nos llenaría de vergüenza que coincidiera con nosotros.

Está a las claras y como dije anteriormente lo que Févola desconoce y conoce de nuestra ciudad.

Concejal Horacio Di Paula