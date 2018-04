Fotogalería 22, en el año de su 30º aniversario, presenta: Flores en la ESMA, Gran Premio del Salón Nacional 2015

El próximo sábado 7 de abril, a las 20 horas, en la sala de FOTOGALERÍA 22 del Museo de Artes Plásticas Pompeo Boggio se presentará la muestra “Flores en la ESMA”, del gran artista Gabriel Díaz.

Este año, el espacio que tiene como Curador a Daniel Muchiut, cumple 30º años de vida. Un logro -sin dudas- que coloca a esta Sala como uno de los íconos de la fotografía nacional, por la que han transitado los más destacados autores locales, nacionales e internacionales; convirtiéndose en un lugar “de culto” para los amantes de la fotografía, ganándose un merecido prestigio.

El elegido para comenzar con los festejos de esta 30ª temporada, exposición Nº 134, es el fotógrafo porteño Gabriel Díaz y su obra “Flores en la ESMA”, sobre la cual Raquel Robles, fundadora de H.I.J.O.S., escribiera:

“Hay una flor que me conmueve en particular. Es una flor roja que nos da la espalda. Con su pistilo rugoso parece buscar una imperfección en la pared, o en lo que yo me figuro que es una pared. No se muestra o al menos no está en posición de mirar al público. Es una flor callada, hermosa para sí misma, una flor que hay que tener paciencia para buscarle la mirada. Una flor que invita a ser buscada, a ser mirada sin ser visto, a que nos intuya a sus espaldas. Una flor que pide respeto y que pide insistencia. Cada cual tendrá la suya y cada cual encontrará su conmoción donde pueda. Yo he llorado largamente frente a esa flor rogando que las lágrimas la humectaran, humectaran la tierra donde tiene sus raíces o las tuvo, porque tal vez ya sea sólo el eco de una flor muerta, rogando como ruegan los que no creen en nada salvo en la potencia del ruego, que se diera vuelta y me mirara y supiera: no hay todo el tiempo del mundo, pero hay el tiempo de mi vida y yo te espero”.

Gabriel Díaz

Gabriel Díaz nació en Buenos Aires en 1965. En los años noventa fotografío a los chicos de la calle en Buenos Aires y en 1995 recibió, por ese trabajo, el premio Casa de las Américas en Cuba. En el año 2000 publicó el libro Muertes menores y en el 2015 recibió el Gran Premio del Salón Nacional por su trabajo “Flores en la ESMA”.

ESMA: Centro Clandestino de Detención, tortura y exterminio de la dictadura militar argentina entre los años 1976 y 1983. Lugar donde funcionó la mayor maternidad clandestina y centro del plan sistemático de robo y apropiación de bebes.

Apertura: 7 de abril | 20 horas | Cierre: 15 de mayo de 2018