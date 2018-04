“Frigerio es el responsable de que no lleguen obras a Chivilcoy”, dijo el diputado Britos

El diputado por el nuevo bloque Integrar, Fabio Britos, es oriundo de Chivilcoy, distrito gobernado por su hermano, Guillermo Britos. En estos días, ese sector que hasta ahora integraba el Frente Renovador decidió tomar distancia y buscar su propia identidad. El legislador habló a fondo de su relación con el gobierno de María Eugenia Vidal y con el del presidente Mauricio Macri.

Acerca de cuál es la relación de Chivilcoy con el gobierno de María Eugenia Vidal, dijo al programa “Acá hay quórum que: “es adulta, de mucho respeto, no nos sentimos discriminamos. Tenemos los problemas que pueden tener todos los municipios. Hay muchas cosas que están por ley así que no se puede hacer trampa. Peo en la mayoría de los ministerios tenemos las puertas abiertas, pero no solo Chivilcoy. Yo no escucho quejas de ningún municipio sobre que se sienten discriminados por Provincia salvo algunos que tienen un enfrentamiento muy marcado”.

Pero luego, cuando se le preguntó sobre por qué hay fricciones con el viceministro del Interior, también de Chivilcoy, Sebastián García De Luca, dijo que “uno está buscando de romper esa relación que no le hace bien a los chivilcoyanos. La gente de Chivilcoy no ve que el Gobierno de la Nación esté presente en el distrito”.

Al ser consultado si hace responsable a García De Luca por la discriminación al distrito, dijo: “no lo responsabilizo a él sino al que tiene poder de decisión y que de alguna manera le esté dando entidad a lo que García De Luca pueda hacer, en este caso al ministro Rogelio Frigerio”.

“Hay gente de Cambiemos de Chivilcoy que ve con preocupación esto y trata de llegar por todos los medios para que se cambie. Más allá del daño que puedan hacer al intendente los más perjudicados son los vecinos de Chivilcoy por no mandar obras como sí se las mandan a otros distritos”, sostuvo. [Impulso Baires]