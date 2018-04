Fueron presentadas las escuelas municipales de deporte que funcionarán durante 2018 [Video]

Durante una conferencia de prensa realizada ayer por la mañana en el despacho de la Municipalidad, el jefe comunal, Guillermo Britos presentó a las escuelas municipales de Fútbol, Tiro y Ciclismo, las cuales funcionan de forma abierta y gratuita para todos los niños y adolescentes.

Cabe destacar que también estuvieron en la presentación el secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo; el coordinador de Deportes, Pablo Álvarez; el colaborador del área, José Luis Ghiglieri; y los coordinadores de las diferentes escuelas: Juan Haz, Fernando Antogna, Julián Trejo y Marina Arce.

En cuanto a las Escuelas, la de ciclismo funcionará en la Pista de Ciclismo los días martes y jueves de 18 a 19 horas y los sábados a las 11 horas. Por su parte, la de Fútbol se llevará a cabo los lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 horas en el Polideportivo, mientras que la de Tiro se realizará los sábados de 14 a 16 horas en la Escuela de Tiro Municipal.

En este marco, el intendente, Guillermo Britos agradeció la dedicación profesional de los profesores y destacó que desde su gobierno continúan “con esta política de estado que tenemos desde el inicio de la gestión, que son las escuelas municipales y que hoy estamos presentando nuevamente”.

Más tarde afirmó que las mismas políticas continuarán “hasta el último día de nuestro mandato, para incluir a la mayor cantidad de jóvenes. En el caso del ciclismo tenemos un equipo municipal que ha tenido éxito durante distintas competencias, en tiros Pablo ha sido una figura destacada a nivel mundial y en fútbol complementar a los que no están en los Clubes incluyéndolos y sumándolos a nuestras escuelas deportivas”.

Por su parte, el coordinador de Deportes, Pablo Álvarez se manifestó contento por la iniciativa y reveló que “lo que buscamos es incluir a los chicos dentro del deporte, en deportes que no son tan populares y uno tiene que buscar ocupar esos espacios, como desde el ciclismo con Fernando y Marina. El tiro por ahí me va a tocar coordinar a mí y ya arreglamos con la Comisión de Tiro para trabajar; y Juan con fútbol para tratar de incluir a chicos que no tienen lugar en algún Club.

Por ultimó hizo hincapié en las finalidades y objetivos de dichas escuelas, y afirmó que “la idea es que todos practiquen deportes, que se puedan insertar, que participen, y que esos chicos se destaquen en competencias locales, regionales y nacionales”.

En el mismo sentido, Fernando Antogna agradeció a la gestión Municipal y a la Dirección de Deportes, y luego informó que “estuvimos los dos años anteriores con dos días semanales y no queremos que pierdan las ganas y la esperanza, así que agregamos un día más”. Además, enfatizó “que este año estamos trabajando diferente porque ya tenemos cinco chicos que vienen trabajando de hace dos años con nosotros, con la intención de llegar mucho más allá”.

Aun así, Marina Arce hizo hincapié “en apostar otro año a este proyecto. Allá por el 2016 cuando comenzamos con la escuelita estábamos lleno de dudas, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar si bien el ciclismo de Chivilcoy es muy fuerte a nivel nacional, y por suerte se dio todo muy bien, se trabajó y se logró llegar a los objetivos que hoy tenemos”.

Más tarde finalizó destacando que “hoy nos encontramos con gran cantidad de alumnos no solo para el nivel recreativo y lúdico de la escuelita, sino también, del lado competitivo y ya contamos con cinco nenes que están aspirando a competir”.

Por último, Juan Haz, manifestó que “la idea principal que tiene la escuela es ser recreativa, el pilar fundamental es la inclusión, que todos tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a la práctica deportiva”.

Y luego concluyó: “cuando hable con Luis pensamos la escuelita con dos objetivos primordiales: poder potenciar las capacidades y habilidades motrices de los chicos, el desarrollo cognitivo y social, y buscamos que los chicos se acerquen a las prácticas deportivas independientemente de las capacidades que tengan”.