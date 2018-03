Gremios: Diferentes agrupaciones locales se movilizaron ayer con duros reclamos

En el marco de una jornada histórica de lucha docente con la instalación de una carpa frente a gobernación, realizada ayer en la provincia de Buenos Aires por trabajadores estatales, sindicatos de la salud, judiciales y el Frente de Unidad Docente, Chivilcoy también se sumó a la convocatoria con una movilización realizada cerca de las 18 horas en el centro de la ciudad, para manifestar su rechazo al techo salarial del 15%.

Cabe destacar que la discusión paritaria irresuelta en la provincia llevará a una profundización del plan de lucha por parte de distintos gremios: un paro en las escuelas y una movilización para el 5 de abril. La convocatoria es un escalón más en la pelea por la apertura de paritarias sin techo, por una propuesta salarial digna, por el cese y la reincorporación de los despidos, en defensa de la fuente laboral, contra la armonización del IPS y contra el vaciamiento del IOMA.

En este marco, Yamila Cofre del gremio UDOCBA, explicó que esta jornada es “una instancia más donde los trabajadores están mostrando su descontento con la actual gestión. Es un encuentro de distintos sindicatos estatales tratando de conformar un Frente para que el gobierno tome registro del descontento de la gente”

Además, con respecto a las negociaciones salariales, manifestó que “el gobierno no se ha movido de un 15%. Hay que hablar de poner en blanco como corresponde, está el articulo N°31 de nuestra Ley N°10.579 que dice cómo debe abonarse el sueldo docente y nosotros lo que pedimos es que la gobernadora incorpore un 25%, que es lo que ellos dan como cifra inflacionaria”.

Por su parte, el secretario general de Suteba, Julio Andenucci informó sobre el próximo paro general y argumentó: “se han agotado todas las instancias, hace tres semanas que los docentes están dando clases y desde el gobierno no hubo una respuesta favorable, quedó demostrado que no tiene voluntad de diálogo, la semana pasada se hizo una campaña que decía ‘los alumnos están en clase y nosotros estamos esperando una respuesta del gobierno’. Por eso esta jornada de protesta que no es solo del gremio docente sino de los estatales en general, donde vemos que están perjudicando nuestro salario y nuestras condiciones laborales”.

Asimismo, el gremio CICOP estuvo presente acompañando el reclamo en Chivilcoy, no solo contra la situación actual docente sino también por un reclamo que vienen llevando a cabo hace tiempo para participar en las mesas paritarias Municipales. En este sentido, Adrián Nivelo reveló que “hay una ley, la N°14.656 que nos habilita para estar en esa mesa paritaria y hemos enviado notas pidiendo audiencias pero no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. No tenemos ninguna imposibilidad legal, tenemos el número afiliado, el área de incumbencia que de la seccional de CICOP nos corresponde y la verdad que hemos tenido solo negativas”.

Además, cuestionó al intendente porque pidió “una mesa de paritarias con el Sindicato Municipal, el jefe de cirugía y de traumatología, que no son gremios, no representan más que a su sector y el conflicto que tiene con estos dos servicios es particular, que nada tiene que ver con lo salarial”, y luego concluyó: “el único sindicato que en la actualidad tiene todos los requisitos presentados y la legalidad para estar en una mesa paritaria es CICOP”.

En concordancia, Sergio Mangini agregó: “venimos a revalidar esta lucha que estamos haciendo desde hace dos años, cómo constatar el reconocimiento de CICOP a nivel municipal ya que tenemos todos los elementos legales para sentarnos en las mesas de paritarias”, y luego expresó que “no hay respuesta, hemos llevado las inquietudes a los concejales y lo único que recibimos es un ninguneo constante, ya sea del poder Ejecutivo como de otros sectores”.

Finalmente enfatizó que “no pertenecemos a ningún sector, lo que hacemos es política de salud y política sindical, pero parece que al no estar a favor del gobierno municipal te cortan toda posibilidad de diálogo. No sentar a los distintos sindicatos es una práctica antidemocrática que retrocede muchos años atrás, y no queremos eso, la ley de paritarias costo mucho sacrificio, mucha lucha para que de un día para otro se borre de un plumazo”.

Guillermo Pombo, de la FEB, apuntó: “estamos repudiando el ajuste que está haciendo la gobernadora. En las primeras horas del día salió un comunicado llamando a un paro el día 5 del mes entrante, y casualmente, al medio día salió una convocatoria oficial para una reunión de paritarias el día anterior al paro. Yo creo que esto es la presión que estamos ejerciendo todos los gremios estatales de la provincia”

El dirigente de la CTA de Chivilcoy, Martin Barrionuevo, opinó que la provincia “está intentando ahorrar a pesar de que tiene el dinero suficiente para responder los requerimientos de todos los trabajadores estatales, en las áreas de salud, educación, seguridad, y no lo está haciendo”, y con respecto al reclamo docente afirmó que “los chicos están en las aulas y los docentes seguimos sin respuestas, esto que se anote y se tenga en cuenta cuando ahora sale de las organizaciones sindicales un paro para el 5 de abril, hubo paciencia, intento de diálogo, pero la provincia respondió siempre de la misma manera: 15% en tres cuotas”.

Además, Julio Álvarez, integrante de la Mesa de Unidad Sindical, manifestó que “el gobierno provincial está en sintonía con el gobierno nacional, y el provincial le impone el ajuste a los municipios, por lo que todos los trabajadores de estado están sufriendo el ajuste”, y en relación dijo que “venimos a ratificar la unidad de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y denunciar, a través de los medios públicos, la situación que estamos viviendo. Estamos denunciando que esto termina en una réplica del 2001”.

Finalmente, en representación de la Asociación Bancaria, Iván Posik convocó a la sociedad a sumarse a la lucha de los trabajadores y explicó: “nosotros nos unimos a esta lucha porque nos están tocando nuestras cajas de jubilaciones, nos quieren modificar la edad jubilatoria, ya salió la ley y estamos tratando de impedirla. Los bancos no nos quieren pagar lo que corresponde, están infringiendo la ley siendo que salió un fallo judicial donde nos tenían que pagar la cláusula gatillo con retroactivo, y el Ministerio de Trabajo, que es quien nos tiene que defender, lo está parando”.

Luego concluyó informando que desde el banco actualmente se encuentran en medida de fuerza, “lunes y martes cortamos la actividad a la una de la tarde y se está programando un paro para la semana que viene”

