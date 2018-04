Gremios estatales protestaron frente a la sede de IOMA Chivilcoy por irregularidades [Video]

En el día de ayer, diversos gremios estatales estuvieron presentes frente a la Sede de IOMA Chivilcoy, en reclamo ante las irregularidades e inconvenientes que afecta a los afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses, entre ellos la falta de pago, autorizaciones y entrega de medicamentos oncológicos.

En este marco, en diálogo con la prensa, la integrante de Suteba y Secretaria de Salud, Verónica Sosa manifestó estar “muy preocupados, y venimos a reclamar a IOMA para que garantice el derecho a la salud de los trabajadores, porque estamos observando diferentes irregularidades en el pago de los reintegros a término, en la entrega de medicamentos oncológicos y en las autorizaciones de las prestaciones de las coberturas”.

También expresó que entre esas irregularidades “hubo una baja de los psicólogos porque no les están abonando en tiempo y forma, y lo mismo pasa con los Acompañantes Terapéuticos”, luego agregó que “vinimos también porque hasta hace unos días teníamos la restricción de consultas médicas ambulatorias a dos mensuales y seis anuales, que nos pareció aberrante porque es atentar contra el derecho a la salud de los trabajadores”.

Por último, informó que IOMA “es una obra social que tenemos que cuidar porque es el derecho de todo trabajador, la verdad que nos preocupa muchísimo”, y finalizó agradeciendo al FUD, a las intervenciones sindicales y a la representante gremial, Paula Espina, porque, en relación a las consultas médicas, “se logró frenar este atropello, aunque continuamos con más irregularidades”.

Por su parte, el secretario general de la CTA, Martin Barrionuevo destacó que “la provincia de Buenos Aires, en el termino del último año recibió un 56% más de coparticipación, o sea que el dinero lo tiene para afrontar todas las responsabilidades”, y en este sentido opinó que “lo que hay acá es un intento de simular una crisis, lo vemos en IOMA, lo vemos en el IPS que es nuestro fondo jubilatorio donde el gobierno dice que está en crisis y no es verdad, lo vemos en el Banco Provincia donde intentan poner en crisis el Banco para lograr una privatización”.

Más tarde enfatizó que “esto es parte de una estrategia que tienen en todos los ámbitos que corresponden a la provincia de Buenos Aires, la única realidad es que el dinero en la provincia está para lo que tiene que ver con cobertura de salud jubilatoria de los trabajadores de la provincia, docentes y estatales en general, y también para afrontar la suba salarial que corresponde”.

Finalmente, con respecto a las negociaciones apuntó que “el gobierno de la provincia sigue insistiendo con un 15% en tres cuotas cuando él mismo reconoce que la inflación va a estar por arriba del 20%. Así que lo que estamos señalando acá es que son falsas crisis que las genera el propio gobierno para provocar una sensación de que los organismos estatales están en problemas cuando en realidad el problema lo sobreactúan”.

Asimismo, en representación de CICOP, Adrián Nivelo informó que “tenemos muchos afiliado que tienen el servicio de IOMA, y esto me parece que no se da como algo aislado sino como parte de este paquete de ajuste que se viene dando desde la provincia”, y en relación manifestó que “IOMA está retrasado en muchísimos pagos a profesionales de diferentes especialidades, empezó a desdoblar los pagos que hace más de diez años que no se hacía, y ya hace dos meses que empezó a desdoblar los pagos a prestadores. Por suerte se levantó esta medida por FEMEBA, pero va a continuar porque está dentro de un gobierno provincial que ajusta”

Por último, afirmo que “es un gobierno provincial que atiende el mostrador de las corporaciones, el gobierno nacional hace lo mismo, y ahora se blanqueo que tenemos un gobierno municipal que está jugando para cambiemos”, y en este aspecto concluyó: “hay un montón de intendentes municipales que se están poniendo al frente de los reclamos de la emergencia tarifaria, y en este caso no lo vamos a tener porque el intendente es Cambiemos en Chivilcoy”.