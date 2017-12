Guillermo Britos en la asunción de los nuevos consejeros escolares: “cuenten con nosotros, estamos para trabajar en equipo”

Con una gran cantidad de público, ayer por la tarde se realizó el acto protocolar en el patio del Consejo Escolar en el marco de la asunción de los tres nuevos consejeros escolares electos en las elecciones del pasado 22 de octubre. De la misma ceremonia estuvieron presentes el intendente Guillermo Britos, funcionarios, concejales, inspectores y personal administrativo, auxiliar y directivo.

Francisca “Chicha” Mazzota (1PAIS), Raquel Novelli (Cambiemos) y Rafael Fontana (Frente Justicialista/Cumplir), son los nuevos integrantes del cuerpo orgánico de consejeros escolares. Cabe destacar, como expresó el jefe comunal Guillermo Britos, al finalizar el acto, que es un hecho historio ya que “desde que Carlos Dellepiane, intendente en el año 83, que no asumen tres consejeros escolares de tres espacios políticos distintos, por esto es un día democrático”.

Con la entonación de “Aurora” se dio apertura al acto mientras se izaban las banderas Bonaerense y Nacional, y posteriormente todos los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, el presidente del Consejo Escolar, José Luis Ghiglieri, tomó juramento a los nuevos ingresantes del Consejo.

Más tarde, los concejeros escolares que continúan su mandato y los nuevos integrantes se dirigieron a la sala de concejeros “María Dolores Lipera” donde ratificaron la elección realizada en la sesión preparatoria del 7 de diciembre pasado a las 10 horas. Al salir se informó a los presentes que el Consejo Escolar quedó conformado de la siguiente manera: José Luis Ghiglieri (presidente), Francisca Mazzota (vicepresidente), Rafael Fontana (secretario), Raquel Novelli (tesorera), Gabriela Maniscalco (vocal número 1) y Leticia Berdugo (vocal número 2).

Asimismo, las áreas quedaron integradas por Gabriela Maniscalco en infraestructura, Francisca Mazzota en la oficina de SAE, Rafael Fontana como referente laboral y Leticia Berdugo en transporte.

Luego se dio lectura al mensaje enviado por el vicepresidente primero del Concejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires, Diego Julio Martínez, quien agradeció a las consejeras escolares salientes por el compromiso asumido durante la gestión, y saludo a los nuevos integrantes manifestando que “hoy asumen la tarea diaria de gestionar y dar respuesta a las demandas del sistema educativo provincial y la comunidad educativa en general”.

La CTA Autónoma Seccional Chivilcoy y la Asociación Trabajadores del Estado ATE, también emitieron un mensaje firmado por Juan Carlos Buti y Heriberto Barrionuevo, donde saludaron y felicitaron a los consejeros escolares “deseándoles éxitos en la gestión que durante estos 4 años les toca administrar”.

Por su parte, la consejera saliente Hilda García deseo una excelente gestión a quienes continúan con el mandato y a los que asumieron ayer, agradeció a su familia, al equipo de trabajo y personal administrativo del Concejo Escolar, y al intendente Guillermo Britos, “quien cuando el señor Lucas Burgos le propuso que yo ocupe este cargo, sin dudarlo casi prácticamente no me conocía, y me acepto en el 2013 para que encabece su lista”.

La consejera electa, Raquel Novelli, destacó la importancia de los tres espacios políticos como impulsores de las listas electorales por las cuales se eligieron los consejeros escolares. También agradeció a los ciudadanos votantes y reivindico la figura del Consejo Escolar como “una institución sumamente importante ya que es la que garantiza el funcionamiento y la funcionalidad de los establecimientos educativos. El concejo escolar trabaja codo a codo con secretaria de asuntos docentes, con sede de inspectores, con jefatura distrital y jefatura regional. Trabaja y debe trabajar con el municipio”.

En este aspecto remarcó que el Consejo tiene un marco normativo que es la Ley de Educación Provincial 13.688 y el Reglamento de Instituciones Educativas; y manifestó que dicha institución está conformada por 6 consejeros escolares debido a que en Chivilcoy son 107 los establecimientos educativos.

Luego expresó: “nuestra obligación como consejeros escolares es administrar con eficacia y con eficiencia los recursos que nos brinda la provincia de Buenos Aires, nuestro compromiso es económico, es político, es cultural, es educativo, nosotros debemos dar respuesta a las necesidades, a los requerimientos que nos van a plantear los equipos de conducción de las escuelas de nuestro distrito”.

En relación a la labor finalizó: “Yo quiero, en nombre de mis compañeros, reivindicar y fortalecer su función. Este es un concejo escolar abierto, que habilita las voces de todos, los esperamos a todos con las inquietudes, necesidades. Celebramos y levantamos la bandera del pluralismo, de la heterogeneidad”.

Seguidamente tomó la palabra Ghiglieri, quien agradeció al intendente por el acompañamiento permanente a la gestión, destacó el apoyo de las distintas áreas del gobierno con las cuales articulan su labor y reconoció la tarea de Antonio Dilego quien resguarda el patrimonio educativo de Chivilcoy como encargado de administrar el Museo Educativo.

Del mismo modo dio la bienvenida a los nuevos integrantes, y con respecto a las salientes manifestó: “Hoy se despiden de este equipo Hilda García, Elvira Sessa y Alicia Galiotti, han cumplido su mandato con honestidad y profesionalismo, nos enseñaron la tarea y nos permitieron sumarnos al trabajo colectivo que muchas veces no resulta fácil, pero es el fruto del compromiso asumido, del debate para arribar al consenso con la firme convicción de hacer y dar lo mejor por la educación de nuestros alumnos. Ustedes lo hicieron posible. Muchas gracias”.

Jura de los Consejeros Escolares

Luego afirmó: “Vamos a trabajar para mejorar la calidad educativa, vamos a trabajar para mejorar las condiciones laborales de toda la comunidad educativa y por una mejor calidad de vida de los alumnos, los docentes, los familiares, como estamos haciendo con la accesibilidad en las escuelas. Asique cuenten con nosotros, estamos para trabajar en equipo. Acá no es una cuestión de color político, sino que es una cuestión de mejorarle la calidad de vida a todos los chivilcoyanos”.

