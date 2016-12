Guillermo Britos: “Massa debe conducir al peronismo en la provincia de Buenos Aires”

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, dialogó con REALPOLITIK e hizo un balance de la gestión en las distintas áreas. El jefe comunal, que fue uno de los que participó del egreso de los 8 mil agentes en el Estadio Único de La Plata, detalló cuáles fueron los avances en materia de seguridad.

A continuación, la entrevista completa.

RP.- ¿Cómo fue este año de gestión gobernando con Cambiemos?

Tuve todas las trabas posibles. Me arreglé como puede con la ayuda que tuve de la Provincia igual que todos los intendentes con el tema de la obra pública, de seguridad

A nivel gestión recibí lo mismo que todos los intendentes y tuve trabas desde Nación con muchos temas de obra pública, de infraestructura y demás que hasta ahora no se ha destrabado y esperemos que en el 2017 las podamos destrabar.

En Chivilcoy lamentablemente no tuve ningún apoyo, salvo de algunos ministros de la provincia. Es lo mismo que le ha pasado al resto de los intendentes, no es personal conmigo

RP.- Es decir, ¿todos los renovadores tuvieron el mismo trato?

Sí, hemos trabajado siempre en conjunto, los once intendentes del Frente Renovador nos hemos reunido en conjunto con todos los ministros.

De la Provincia hemos recibido el fondo de infraestructura, de seguridad, algunas obras de hábitat que la verdad, en ese sentido Edgardo Cenzón y Pablo Losada que eran los responsables, se han portado de maravillas.

RP.- ¿Se va a seguir avanzando en el aérea de Seguridad en Chivilcoy?

Estamos avanzando y mucho en el distrito con el tema seguridad, egresaron 113 Policías Locales que quedan en Chivilcoy para siempre, son la primera camada de la Policía Local. En mi caso hemos decidido y lo hemos hablado con el ministro de Seguridad, no unificarla con la policía de la provincia, esta es una idea que tiene Ritondo para mí equivocada.

Y después construimos un centro de monitoreo modelo que va a ser el único en la provincia de Buenos Aires, complejo de verdad. Duplicamos la cantidad de cámaras de seguridad en un año para trabajar en conjunto y ayudar a la policía. Compramos patrulleros para la guarida urbana, uniformes, handies. Hemos hecho todo lo posible para dotar al personal que trabaja en seguridad, en tránsito, en monitorio de todos los elementos necesarios para que ese trabajo sea confortable y vamos a seguir avanzando.

La mayor preocupación de los vecinos -y lo digo con mucha certeza- es su propia seguridad, vamos a estar trabajando para solucionar ese tema.

RP.- A nivel partidario, ¿hay un crecimiento de la juventud este último tiempo?

Sí la reunión nacional del otro día fue muy buena, tuvo mucha participación el grupo de Chivilcoy que está al lado de Massa en todas las fotos. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes que hace cinco años viene trabajando mucho por las instituciones, las escuelas, ayudando a vecinos, a instituciones intermedias, la verdad es que el Frente Renovador está creciendo mucho tanto en Chivilcoy, como en la provincia de Buenos Aires y seguramente va a ocurrir en el país.

Este año la elección es en la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay que olvidarse del resto porque después para ser presidente se necesita a todas las provincias.

RP.- ¿Cómo ve la relación con el peronismo, es viable una unidad?

Con el peronismo por supuesto, yo creo personalmente -pese a que nunca lo hablé con Sergio Massa- que él debe conducir al peronismo en la provincia de Buenos Aires sin ninguna duda.

Ahora ese peronismo tiene que tener límite, de los que tienen causas judiciales, de los que han defendido todo el daño que se le hizo al país desde los más duros del kirchnerismo. Con ese límite Sergio tiene que ser el conductor del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

RP.- Al brindar con el vecinos, ¿qué mansaje les da y qué desafíos propone para el año próximo?

Que tengan la plena seguridad que todo mi equipo de gobierno va a estar trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los chivilcoyanos durante los tres años que me quedan de mandato.

Y a quien me toque sucederme en el 2019 va a tener la plena convicción de que hemos hecho todo lo posible porque Chivilcoy sea más seguro, tenga mejor servicio de salud, mejor educación pública, mejor trabajo en desarrollo social. Quiero que los números estén ordenados, que no haya corrupción, que no haya sobreprecios en la obra pública.

Que tengan la plena convicción de que todo el equipo de trabajo lo hace pensando en la gente y en sus beneficios.

REALPOLITIK I 22 de diciembre de 2016

Por FERNANDA NAVAMUEL