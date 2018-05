Guillermo Britos: “Quiero agradecer a los concejales que han honrado su palabra con el voto” [Video]

Hoy por la mañana, en diálogo con la prensa, el intendente Guillermo Britos realizó un balance sobre la sesión extraordinaria realizada en el Honorable Concejo Deliberante el pasado lunes 7, en la cual se debatió el proyecto oficialista sobre las tasas municipales hasta su aprobación por 12 votos afirmativos.

En este marco, el jefe comunal agradeció a “los concejales que han honrado su palabra con el voto después del acta-acuerdo que se hizo el viernes anterior en el Concejo Deliberante”, y luego manifestó: “quiero ser claro porque lamentablemente se intenta seguir confundiendo a los vecinos, lo que nosotros hicimos fue una reducción de las tasas municipales teniendo en cuenta el gravísimo impacto que ocasionaba el revalúo fiscal que dispuso la provincia de Buenos Aires”.

Más tarde, con respecto a las medidas tomadas por el gobierno provincial explico que “es inevitable que se aplique a las tasas porque cuando se vota la fiscal impositiva, en Chivilcoy desde siempre se establece como pauta para cobrar las tasas la evaluación fiscal de ARBA, el destino que se le da al inmueble y la cantidad de metros lineales, o sea que no hay ninguna posibilidad de que no se utilice el valor del revalúo”, por lo tanto opinó que “lo único que se podía hacer es lo que se hizo: se cambió la tabla de hasta qué valor se aplica cada monto para que los vecinos paguen menos”.

En relación expresó que “esto va a significar un gran descuento en lo que se debería haber pagado para los vecinos”, y sentenció que “los que dicen que votaron para el pueblo, votaron en contra del pueblo, votaron para que ese aumento se cobre en su totalidad y eso hubiera sido totalmente perjudicial para el vecino. Quiero aclararlo porque además de que no se ha honrado la palabra cuando se firmó, se sigue mintiendo intentando desvirtuar la realidad”.

En este sentido apuntó: “hay una sola realidad, después cada uno la puede contar como quiera, pero la realidad en este caso es que si no se hubiera aprobado este proyecto todos los vecinos de Chivilcoy tenían que pagar un incremento extraordinario en las tasas, en algunos casos del 500%, lo que hubiera sido muy perjudicial para el bolsillo que ya está muy golpeado por las tarifas, por lo que aumentan todos los insumos”, etc.

Con respecto al presupuesto firmado para el año 2018 aclaró que “la previsión que se tuvo en noviembre cuando se aprobó el presupuesto y la fiscal impositiva ha sido desvirtuada por la realidad, ha sido desvirtuado por una economía nacional que evidentemente no ha estado a la altura de lo que se ha presupuestado incluso a nivel nacional”.

Aun así, retomó sobre los diversos discursos que circulan en relación a las tasas y destacó que “hay que decir la verdad, a la gente la hemos beneficiado con este proyecto y la vamos a seguir beneficiando en todo lo que podamos, dejando en claro que el municipio tiene que seguir funcionando, porque el municipio, si no cobra las tasas no funciona y los vecinos exigen cada día un mejor servicio”.

Haciendo hincapié en los valores de las tasas reveló que “va a haber casos puntuales donde habrá mucho aumento porque ARBA hizo un revalúo donde además tomó muchas propiedades que antes eran baldíos y que no habían sido declarados. O sea, el vecino que no había declarado su propiedad y que en el revalúo de ARBA pasó de baldío a vivienda seguramente va a tener un incremento muy importante. Pero son casos puntuales, aislados donde el municipio esta ajeno”.

Luego afirmó que “17.056 partidas, que son la mitad de los contribuyentes, no tienen ningún aumento y el resto tiene un aumento escalonado. Hay algunas viviendas que estaban valuadas muy por debajo de su valor real que van a tener un incremento importante cercano al 80%”.

Además, sostuvo que “lo que quedo con desfasaje, y que se han comprometido los concejales a hacerlo, es que los que tienen casas valuadas de más de $4.000.000 se les aumente el valor, para que no quede la injusticia de que gente que tienen una vivienda valuada en $1.000.000 pague lo mismo que una que tiene su casa valuada en $10.000.000”.

En concordancia sentenció que todos los concejales “se han comprometido a aprobarlo, como también se comprometieron a derogar una ordenanza y modificarla, que en su momento se aprobó en la gestión de Aníbal Pittelli, y que establece que si vos tenes un terreno baldío pagas más de ABL que si ese terreno está construido”.

Por último, haciendo referencia a la modificación de dicha ordenanza, concluyó: “es totalmente injusto porque que se hizo pensando en que no tenía que haber terrenos ociosos, pero hay gente que no es que lo tiene ocioso porque quiere, sino porque no puede construir. Entonces no le podes pedir a alguien que no puede construir que todavía pague más impuestos”.