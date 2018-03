Guillermo Britos: Salarios, Ghiglieri, Seguridad, Policía, Cambiemos, algunos de los temas abordados por el intendente en una extensa entrevista [Video]

En horas del mediodía de ayer, el intendente Guillermo Britos, mantuvo un intenso diálogo con algunos medios de prensa, donde no solo hizo hincapié en cuestiones salariales y en la situación actual de los empleados municipales, sino que también dio a conocer los resultados positivos del encuentro realizado con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y remarcó su postura sobre la doble función del presidente del Concejo Escolar, José Luis Ghiglieri. Tampoco ahorró críticas hacia el espacio Cambiemos sobre quienes manifestó “que en lugar de mejorarle la calidad de vida a la gente se piensa en obstruir su gestión”.

Al comienzo del encuentro, el jefe comunal les agradeció a los medios de prensa que se encontraban presentes, por ser los interlocutores encargados de transmitirles a los vecinos de Chivilcoy las medidas económicas, sociales, culturales y políticas, abordadas por la gestión municipal actual.

Luego, en una primera instancia, decidió responder a los cuestionamientos y diversas versiones en cuanto al pago municipal, e informó que “como todos los últimos días hábiles del mes vamos a depositar el sueldo de los empleados municipales. Se ha firmado recién el depósito para que todos se enteren que mañana pueden cobrar su sueldo como ha ocurrido en los 27 meses de gestión que llevamos”

En este sentido, dio a conocer que “el viernes vamos a estar dándole a la empresa EMTUPSE el dinero para pagar los sueldos como corresponde”, y luego manifestó que “todos los empleados municipales están al día como debe ser, a diferencia de municipios Pro que cuentan con mucha más ayuda que nosotros y que ayer terminaron de pagar el sueldo de enero”.

Asimismo, en respuesta a las versiones de despidos y falta de pagos a los empleados de dicha empresa -EMTUPSE-, agregó que “no hay despidos ni va a haber, salvo algún tema que lo justifique que esperemos que no, no está en idea nuestra despedir a nadie ni cortar ningún servicio”. Seguidamente señalo que “hoy están todos los ramales funcionando, hay un colectivo que sobra para cubrir cualquier ruptura, hemos generado un proceso de compra de tres colectivos y de ninguna manera se va a revertir ningún servicio, les llevo tranquilidad a todos los pasajeros”.

Por otro lado, en relación a la situación del Complejo Federación expresó que “hemos abonado todo lo que le debíamos atrasado, o sea toda la cuota sindical que se le debía a la Federación y al gremio (FE.SI.MU.BO.), hemos resuelto esto que venía mal manejado de hace muchos años y lo que hemos acordado con el gremio es que alrededor del 15 de marzo nos vamos a sentar a hablar para ver qué aumento van a tener”.

Además, con respecto a las obras públicas, Britos sentenció que “en la página obrapublica.com.ar, están todas las obras que ha licitado la Provincia y la Nación para el 2018, y Chivilcoy figura con cero obras, esa es la consideración que se tiene hacia Chivilcoy desde los Gobiernos Nacionales y Provinciales”.

En contraposición, reveló que “a través de convenios que hemos conseguido los intendentes del Frente Renovador en relación a algunos temas puntuales como en el caso de las cloacas, hemos presentado ayer en el Ministerio de Infraestructura $34.720.000 de proyectos para cloacas”.

Más tarde agregó que “estamos finalizando las tratativas para que empiece el primer proyecto de asfalto de las 79 cuadras de provincia, y estamos cerrando con la empresa estos nuevos materiales que tenía que aportar para las 114 cuadras que son del Fondo Federal de Estructura 2017, que esperemos que durante el mes de marzo esté en ejecución”.

Por último, responsabilizó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ya que desde noviembre no está depositando, y finalizó afirmando que continuarán con este relamo “para que no sigamos con las obras detenidas porque realmente es un perjuicio para todos los vecinos y para las empresas”.

Guillermo Britos: “Chivilcoy es el único municipio que hoy mantiene las policías locales y comunales”

En el transcurso de la conferencia, el jefe comunal puso énfasis en el resultado de la reunión llevada a cabo junto al secretario de Seguridad y Jefe de Gabinete, Carlos Perillo; y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Cristian Ritondo, donde se resolvió mantener la función, como se venía efectuando, de ambas policías: local y comunal.

En este sentido, Britos mencionó que “Chivilcoy es el único municipio que hoy mantiene las policías locales y comunales, en el resto de los municipios se han unificado”, y luego agregó que “hemos acordado con el ministro para no unificarlas y para no tener que abandonar el sistema de policía comunal, porque la otra forma de no unificarlas es que la policía de Chivilcoy, en lugar de ser comunal pase a ser distrital”.

En este marco aludió que “ante un pedido de Perillo, el ministro Ritondo ha resuelto que se pueda crear un comando de patrullas en Chivilcoy que va a funcionar en el mismo lugar que está la sede de la Policía Local, para que cambie de nombre, pero siga funcionando como hoy lo está haciendo”.

Mas tarde informó que “los egresados de este año tienen que hacer unos días más de reentrenamiento en la misma escuela de policía y después van a ser destinados a Chivilcoy los que han ingresado en Chivilcoy”.

Y, por último, apuntando al compromiso del ministro Ritondo, finalizó mencionando que se entregarán “dos comisarías fijas para colocar en distintos puntos de nuestra ciudad, que entre marzo/abril provincia las va a estar recibiendo y las primeras van a ser para Chivilcoy, por lo que es una buena noticia para sumar al combate de la inseguridad y para la prevención del delito”.

Guillermo Britos: “ojalá hubiera muchos funcionarios como Ghiglieri”

Durante el diálogo con la prensa, el intendente apuntó a los cuestionamientos dirigidos de diversos espacios al presidente del Concejo Escolar, José Luis Ghiglieri, por su doble función en el consejo y en deportes, y, al igual que el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, transmitió su respaldo al consejero.

En este aspecto, explicó que “Ghiglieri trabaja satisfactoriamente como presidente del Consejo Escolar, y lo ha demostrado en el trabajo en conjunto con todas las escuelas y en todo lo que hemos aportado desde el fondo de infraestructura municipal”.

Además, indicó que “gratuitamente, sin ninguna designación y por voluntad de él, colabora con la Dirección de Deportes”, y luego, reafirmando su apoyo, manifestó: “ayer hablaba con el ministro de educación, Sánchez Zinny, y me decía ´porque va a renunciar alguien porque trabaje gratuitamente, es como si yo que soy licenciado en economía quiero ir a colaborar con el ministro Lacunza ¿Quién me lo puede cuestionar? ´”.

Ante estas declaraciones opinó que la situación “deja de lado cualquier discusión”, y acusó a “los mal intencionados de siempre y los que están para destruir, no para sumar ni para trabajar por los vecinos de Chivilcoy, quienes estaban generando el comentario de que iban a elaborar la intervención para sacarlo a Ghiglieri”. En respuesta enfatizó que “no solamente no lo van a sacar, sino que va a seguir trabajando gratuitamente sin designación”.

Por otro lado, con respecto a la doble función, Britos explicó que “una cosa es que un funcionario este designado con sueldo y otra es que este designado ad honorem, y otra cosa es que no esté designado que es la situación de Ghiglieri, él colabora gratuitamente porque quiere”.

Y en relación a las acusaciones opinó que “deben tener un concepto equivocado de lo que es la ética, justamente falta de ética tiene quien lo denuncia, y además de eso, mucho más grave aún es que lo apoye gente que tiene dos sueldos, y dos sueldos por los cuales se tiene que trabajar a la misma hora. Hay una ley votada por la legislatura de la provincia donde se le prohíbe a cualquier persona que es concejal trabajar en otro lugar público”.

Por último, amparando al presidente del Consejo Escolar, finalizó manifestando que “no entiendo cuál es la falta de ética de Ghiglieri, evidentemente no han entendido que Ghiglieri está trabajando gratuitamente y sin designación. Ojalá hubiera muchos funcionarios como Ghiglieri, que, cumpliendo otra función, le permiten ahorrar al municipio $600.000 por año”.

Guillermo Britos a Cambiemos: “en lugar de pensar en mejorarle la calidad de vida la gente, se piensa en obstruir una gestión”

Cabe destacar, que, finalizando el encuentro con los medios, el jefe comunal decidió transmitir sus diferencias con la donación de litros de pintura en un jardín, realizada a través de las gestiones efectuadas por el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca. En este sentido acusó al espacio Cambiemos porque “en lugar de pensar en mejorarle la calidad de vida la gente, se piensa en obstruir una gestión. Y eso la gente lo ve”.

Asimismo manifestó que “cuando era diputado, mi grupo de jóvenes se cansó de pintar escuelas, y la plata la ponía yo pero no hacia una nota en el Concejo Escolar diciendo que estaba entregándole pintura a una escuela”, y luego señaló que “si con diez latas de pintura queremos decir que estamos colaborando con Chivilcoy, o si al jardín que yo le di 50mil pesos la semana pasada, queremos ir a sacarnos una foto al mismo jardín con dos latas de pintura, evidentemente no entendimos nada de lo que necesita la política, las instituciones y de lo que está esperando la gente de Chivilcoy”.

En relación a la gestión de García De Luca, indicó: “me parece muy bien si quiere gastar de su bolsillo, lo que no se puede hacer es en el Consejo Escolar, el Consejo Escolar depende de la provincia y los consejeros tienen que entregar en ese lugar material que viene de la provincia gestionado por ellos. No puede utilizar un ámbito institucional”.

Por otra parte, solicitó a “todas las fuerzas políticas que de una vez por todas empiecen a trabajar pensando en los vecinos. A los vecinos de Chivilcoy les conviene que trabajen enserio, no que vayan 10 veces con la misma lata de pintura a una escuela a sacarse una foto, sino que realmente trabajen pensando en el vecino”.

Y en el mismo sentido finalizó afirmando que “lo que espera la gente de Chivilcoy es que cuando haya elecciones les digamos nuestras propuestas, pero en el mientras tanto, que todos juntos trabajemos por los vecinos. Nosotros lo entendemos, ellos todavía no lo han entendido”.