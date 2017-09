Hebe de Bonafini comparó al Gobierno con la Triple A por el caso Maldonado

La titular de Madres de Plaza de Mayo volvió a cargar contra Mauricio Macri por la desaparición del joven artesano.

Hebe de Bonafini volvió a pronunciar un duro discurso contra el Gobierno en la Plaza de Mayo y al referirse al caso de Santiago Maldonado hizo una comparación con la época de José López Rega, el ex ministro de Bienestar Social del último gobierno de Juan Domingo Perón, quien fue acusado de comandar la organización parapolicial Triple A, autora de numerosos crímenes políticos.

En ese sentido, recordó que en los dos años anteriores al golpe de Estado de 1976 hubo “560 desaparecidos, asesinados en las calles de la Argentina” y sostuvo que el de Maldonado es similar a esos casos. “Estos (por el Gobierno) empezaron por este pibe, es el primero, si quieren, desaparecido organizadamente, porque ellos organizaron a quien se van a llevar (…) Este (por Macri) con Santiago ya empezó a matar”, sostuvo.

Y agregó: “Ellos tienen todo como hacerlo, y la desaparición forzada es real y ahora nadie quiere hacerse cargo”.

Por otro lado, la titular de Madres de Plaza de Mayo aseguró que el Gobierno “quiere meter al país en una guerra” a raíz del acercamiento a los Estados Unidos.

“Están arreglando para comprar un barco portaviones, porta no sé qué, cuando no tenemos ni bicicletas (…) Son capaces de meternos es una guerra, por eso ellos quieren tener armas. Si estos se meten en una guerra, nos van a obligar a que mandemos a nuestros jóvenes. Estos no son corderitos, no son democráticos, son dictadores”, concluyó. [INFOBAE]