Hernán Sacco, ante un caso de rabia positiva en un murciélago: “Esto no es para alarmarse, pero sí para ocuparse” [Video]

Tras la confirmación reciente de un caso de rabia positiva en un murciélago detectado en nuestra ciudad, el Director de Calidad Agroalimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente (CAZMA), Hernán Sacco, en diálogo con DECHIVILCOY, informó sobre la constatación realizada a través de los estudios correspondientes, asimismo hizo hincapié en la campaña de prevención antirrábica que desarrollarán en la zona donde fue encontrado el murciélago infectado, y dio a conocer, que en articulación con las veterinarias de Chivilcoy, desarrollarán una Campaña de Vacunación Antirrábica gratuita para perros y gatos durante esta semana.

Cabe destacar que una de las acciones inmediatas que implementará la dirección de CAZMA será una jornada de vacunación gratuita antirrábica, que se llevará a cabo el próximo jueves 5 de abril en la Plaza España desde las 11:30 horas a las 13 horas.

En este marco, Hernán Sacco manifestó que desde CAZMA se encuentran “reforzando nuestros protocolos desde hace un tiempo, debido a que en la provincia se encontraron varios casos de rabia, y en este caso, una familia de Chivilcoy nos acerca un murciélago que lo encontraron muerto, con el que había estado jugando su gatito”

“Nos acerca el murciélago el día miércoles de la semana pasada, nosotros lo enviamos al Instituto Pasteur a analizar. Esta mañana me puse en contacto con ellos y recién estaba entrando la muestra para ser analizada, y cerca de las 15 horas me llamaron para confirmarme que el murciélago había sido positivo” agregó Sacco.

Más tarde reveló que el gato que tuvo contacto con dicho murciélago “está bajo custodia, siguiendo los protocolos que se deben”, y luego enfatizó que “es muy importante hacer un control del foco, por eso nosotros mañana a la mañana estaremos vacunando casa por casa a 200 metros del foco, de ese lugar donde se encontró el murciélago positivo a rabia”

En relación a los casos positivos que se encontraron en la provincia de Buenos Aires, aseguró que “primero fue en diciembre en Pinamar, después en Mar del Plata donde un murciélago mordió un nenito quien fue tratado, también hubo diferentes casos en Olavarría y Tapalqué, lo cual en total sumaban 8 casos dentro de la provincia y hoy tenemos este caso en Chivilcoy”.

Ante estos informes, Sacco opinó que “esto nos demuestra que no tenemos que bajar los brazos nunca, que tenemos que continuar con los protocolos, debemos seguir con las observaciones antirrábicas, siempre que haya un animal que muerde a una persona debemos hacer la observación, y más que nada, siempre tenemos que vacunar a nuestras mascotas anualmente contra la rabia”.

Además, con respecto a la situación que están atravesando los vecinos de Chivilcoy, dio a conocer que “esta mañana varios veterinarios tenían vacunas en sus veterinarias para realizar una vacunación gratuita extensiva durante una semana, porque las vacunas en forma privada están escaseando. Ya tenemos la cantidad de dosis suficientes, se sumaron todas las veterinarias, nosotros le proveemos la vacuna y ellos la aplican gratuitamente para las mascotas de los ciudadanos que se acerquen”.

En este sentido, destacó que la vacunación solo es necesaria para aquellos animales que tengan la vacuna vencida, “no es que tenemos que salir corriendo a vacunar al animal, sino que aquel animal que tenga la vacuna vencida, que ya haya pasado un año de la última vacunación, ese animal debe ser vacunado, el que está vacunado de hace un mes dos meses no hace falta porque una vez que el animal esta inmunizado el virus corta el ciclo”.

Aun así, informó a la comunidad que, en caso de encontrar un murciélago, “lo más importante es que no entre en contacto porque si uno encuentra un murciélago o es cazado por el gato, es un murciélago que no está bien, está enfermo, no quiere decir que 100% sea positivo a rabia, pero sí que está enfermo, entonces no debemos tocarlo con las manos. Lo ideal es taparlo con un balde, tratar de agarrarlo con doble bolsa y acercarlo a CAZMA donde nosotros lo enviamos directa y rápidamente al Pasteur para que sea analizado, y así tomar las medidas y protocolos que sean necesarios en cada caso”.

Por último, agradeció a los veterinarios “que en este momento nos dan una mano para contener a toda la población, que seguramente mañana y en esta semana van a estar queriendo vacunar a sus gatitos y perros”, y luego concluyó garantizando que “esto no es para alarmarse, pero sí para ocuparse”.