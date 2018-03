Hernán Sacco: “La planta de ósmosis inversa de ABSA va a desechar por hora 750mil litros de agua sobrecargada de arsénico a nuestra cañada de Chivilcoy”

Ayer por la mañana, el intendente Guillermo Britos llevó a cabo una conferencia de prensa junto al director de Gobierno, Alfredo De Lillo; el Director Calidad Agroalimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente (CAZMA), Hernán Sacco; la inspectora Jefa distrital de Educación, Liliana Varela; la directora de la Oficina de Defensa al Consumidor, Dra. Fernanda Pommarés; y demás funcionarios, donde no solo informaron sobre su preocupación y tratamientos sobre la reconocida problemática del agua, sino también, presentaron dos proyectos a la comunidad y promocionaron la jornada ambiental que se realizará el 15 de abril en el Anfiteatro Municipal.

En este marco, el jefe comunal informó sobre ambos programas y explicó que “el proyecto ´la construcción del Centro de Acopio Transitorio´, tiene que ver con una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del año 2018 y trata sobre la disposición final de los bidones que tienen que ver con agroquímicos, esta es una preocupación que hay desde hace mucho tiempo y este año se ha reglamentado”.

Además, dio a conocer “el proyecto de ´Separación en Origen´ que se ha iniciado en las Escuelas Primaria N°5 y N°7 de nuestra ciudad, también desde un trabajo en conjunto entre CAZMA y todas las autoridades de educación”.

Más tarde hizo hincapié en la problemática en torno al agua “que estamos viviendo en nuestra ciudad y en toda la cuenca, siendo un tema muy preocupante por lo que necesitamos que interceda la provincia a través de ABSA y su planta potabilizadora en Chivilcoy”. Luego dio lugar a Hernán Sacco, quién como especialista en el medio ambiente hizo un análisis de la situación con sus posibles alternativas.

En este sentido, en representación de CAZMA, Sacco se mostró muy preocupado por el tema del agua y reveló: “nosotros tenemos los resultados de 318 análisis que se hicieron en el área desde 2015 hasta enero de 2018. En 2012 la legislación decía que el código alimentario argentino tenía un 0,05%, que hasta ese valor esa admisible el arsénico en el agua, y en ese momento nosotros teníamos un 92 % de agua potable. Hoy, del total del agua de Chivilcoy, tenemos un 57% de agua que no es potable, entonces realmente estamos muy preocupados”.

Además, sentenció que “la respuesta que obtenemos de ABSA es que ellos se están ocupando y que están invirtiendo 32 millones de pesos en una planta potabilizadora de ósmosis inversa. Pero lo que realmente nos preocupa es que nos están diciendo que para eso van a destinar 4 millones y medio de pesos en construir un caño para desechar lo de la ósmosis inversa a las cloacas, y nosotros sabemos que no hay tratamiento cloacal que deseche el arsénico”.

En este aspecto, detalló que “las mejores plantas de ósmosis inversas necesitan tres partes más, con un litro nosotros desechamos 3 litros, y la planta que ABSA construirá será para las 23mil bocas de Chivilcoy, es decir que va a desechar por hora 750mil litros de agua sobrecargada de arsénico en las cloacas, lo van a desechar a nuestra cañada de Chivilcoy y nosotros tenemos análisis que está 14 veces mayor al que corresponde de arsénico”.

Por lo tanto, en contraposición enfatizó: “no nos quedamos con esto, sino que le pedimos entrar y tomar muestras a ABSA, la cual nos contestó que nos dirigiéramos a la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires. Nos dirigimos ahí, espacio que hoy en día no tiene director, y nos dicen que no tienen medios para llegar a Chivilcoy a tomar las muestras. No obstante, nos ponemos en contacto con el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), del cual necesitamos un estudio de impacto ambiental, y organismo donde ABSA debería presentar un desarrollo ambiental de esta planta, y nos dicen que no está presentado”.

Ante esta situación, Sacco aseguró seguir trabajando en conjunto con la Municipalidad para buscar las alternativas y soluciones necesarias ante la problemática del agua, y luego desarrolló la importancia de los proyectos presentados para prevenir y evitar, no solo la contaminación del agua, sino la de todo el medio ambiente.

Construcción del Centro de Acopio Transitorio (CAT)

Con respecto al proyecto sobre la construcción del Centro de Acopio Transitorio (CAT) apuntó: “hace tiempo que venimos trabajando con Alfredo De Lillo, con una ordenanza respecto a lo que es el uso correcto de agroquímicos, y en la construcción de un CAT. En nuestro basural hay dos construcciones donde le pedimos a la OPDS que se acerque para que nos diga que nos va a habilitar ese lugar, a las construcciones que tenemos les falta muy poco y eso sería indispensable porque es darle una solución a un impacto ambiental muy grande”.

Cabe destacar que un Centro de Acopio Transitorio (CAT) de envases agroquímicos, se encarga de la gestión sustentable de los recipientes usados de herbicidas y plaguicidas, herramienta clave para evitar riesgos, y en este sentido Sacco manifestó: “si no se lavan bien los bidones quedan 60 mililitros en cada bidón, esto es un impacto ambiental muy profundo en nuestras napas, entonces necesitamos darle una solución a través del CAT, el cual tiene que estar habilitado por el OPDS y su encargado se comprometió a venir la semana próxima a asesorarnos y decirnos que nos falta para terminar y habilitar este CAT”.

Por último, reveló que “este Centro de Acopio seguramente lo vamos a construir en nuestro basural, a la derecha de la entrada y nos falta muy poco”, y luego explicó que “los bidones tienen que lavarlos los productores y el control de triple lavado se realiza en la entrada del CAT, si no están bien lavados se vuelven, por lo que apelamos a la buena voluntad de los productores”.

En relación al proyecto sobre la Separación en Origen, manifestó: “venimos trabajando con Liliana Varela y José Luis Ghiglieri, porque la basura en Chivilcoy nos preocupa muchísimo. Estamos produciendo mucha basura arriba de un kilo y tenemos muchas cosas que aprovechar como la planta de separación, pero creemos que el primer paso es educar porque si no, nos va a costar mucho avanzar para reducir nuestros niveles de basura”.

Por último, informó que, debido a esa problemática, “presentamos con Liliana y Ghiglieri un proyecto a dos instituciones de Chivilcoy que nos parecían representativas, ya que la cantidad de alumnos entre las dos suman casi mil alumnos”, y agregó: “Esto es un proyecto para ir agregando a diferentes instituciones públicas y consiste en enseñar; que salga de los mismos chicos el proyecto y que salgan a su comunidad, a enseñarnos a separar entre seco y húmedo”.

Por su parte, Liliana Varela aclaró que “en este proyecto que promueve un Chivilcoy cada vez más sustentable, incluimos a las Escuelas Primarias N°5 y N°7, y consiste en que al interior de la escuela, junto con los docente, los chicos trabajen en este programa de concientización y sensibilización, para aprender a separar los residuos en origen”, y luego concluyó: “lo van a hacer en las propias escuelas, trasladar esta preocupación al barrio y enseñar a los vecinos y familias a hacer esta separación”.