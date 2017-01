Imputabilidad de los Menores: “No caer en una actitud facilista y punitiva”

La iniciativa para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pone en foco no solamente posturas políticas e ideológicas, sino también acciones a corto o largo plazo, en el marco de políticas de Estado integrales que contempla la responsabilidad pluralista en la que está incluida de pleno la sociedad en su conjunto.

Desde el Gobierno nacional se pretende enviar el proyecto de ley al Congreso luego de las elecciones de octubre para evitar el vapuleo político partidario electoral del debate, en el que referentes como Sergio Massa (FR) quién incluyó fuertemente en la campaña 2015, la reforma del régimen penal juvenil y la baja de la imputabilidad a 14 años, hoy admite “pluralidad” de posturas dentro de su espacio y Margarita Stolbizer (GEN) tildó la medida como “populista y demagógica”.

Así también la cautela de referentes sociales en el tema como el Licenciado Daniel Arroyo (FR) quién destacó la importancia de tener un “sistema integral” con un contexto donde no se reduzca el tema a la edad exclusivamente. Por su parte, la diputada Graciela Camaño, jefa del bloque del FR, acusó al presidente Mauricio Macri de “buscar títulos rimbombantes” en los diarios.

“Lo definitorio no es la baja de la edad, sino que haya un sistema penal juvenil con juzgados especializados y acciones específicas. Se requiere presupuesto, inversiones y el problema es que si las cosas no se hacen lo único que queda en pie es la baja de la edad”, reflexionó la diputada Diana Conti (FpV). Desde la izquierda, el ex diputado Nicolás del Caño (PTS), sostuvo que se busca “profundizar la política de criminalización y cárcel para la juventud” y Alejandro Bodart (MST) cuestionó el “efectismo electoralista e inútil, que demoniza a la juventud”.

Cabe destacar que el Ministro de Justicia, Germán Garavano, anticipó la conformación de una comisión especial para reformar el Sistema Penal Juvenil que incluye la baja de edad de imputabilidad.

En este contexto, al ser consultado por DECHIVILCOY, el Secretario de Seguridad del Municipio de Chivilcoy, Carlos Perillo priorizó en este sentido “no caer en una actitud facilista y punitiva” de ciertos sectores de derecha “que pretenden muchas veces sancionar por sancionar y no observar determinadas conductas que deben ser evaluadas desde su origen”.

“Hay que convocar a todos los idóneos en temática social” prosiguió respecto a la amplitud del debate, “sería impropio de nuestra parte dar una visión por la negativa o por la afirmativa al respecto porqué creemos que se deben de escuchar a todas las voces que componen el arco social sobre el que se está trabajando y en base a eso sí actuar” agregó.

“En esta materia no hay verdades absolutas” remarcó, “sin duda que cuando hay hechos de materia delictual en la cual se ven involucrados menores como imputados, surge esta actitud cortoplacista que apunta a la sanción, no descarto que pueda ser una parte de la verdad, pero la realidad es que tenemos que revalidar ante cualquier ley que se pretenda instaurar en la Argentina, los motivos culturales y sociales que avalan su instauración”.

“Creemos que se debe escuchar todas las voces para arribar a una resolución final, y no hace como siempre que se crean nuevas leyes, que no se cumplen, sumado a un cambio cultural que hace que las mismas entren en desuso y que sean inentendibles para el ciudadano” explicó Perillo quién puntualizó que el debate y la evaluación debería ser “institucional” y no “titularizado” en el marco de la discusión mediática del tema.

“Debemos ser mucho más amplios y obrar en consecuencia” destacó en este sentido, remarcando la importancia de contar con infraestructura y logística para llevar a cabo la implementación “no se puede sacar una ley de baja de edad de imputabilidad de menores de 14 años, sino se tienen los establecimientos para hacerlo. Realmente creo que en la Argentina se sigue configurando leyes para la tribuna y no lo hacemos con las instituciones intermedias con las que deberíamos trabajar, no se les da el apoyo y la confianza para trabajar en equipo, estimando que no forman parte del Estado”.

“Antes debemos establecer qué es lo que queremos abordar, a donde queremos llegar y crear los espacios pertinentes, porqué ya se han hecho leyes para Suecia con infraestructura para el Cuarto Mundo, ni siquiera para el Tercero” concluyó.

Fuente opiniones políticos nacionales: Agencia Télam y Diario Clarín.