Inauguración Centro Multiagencia 911: Carlos Perillo “es único en la provincia de Buenos Aires”

En diálogo con DECHIVILCOY, el Secretario de Seguridad -Carlos Perillo- anticipó la esperada inauguración del Centro Multiagencia 911 ubicado en Avenida Mitre 1173 de nuestra ciudad, “es un centro único en la provincia de Buenos Aires” destacó, “estamos prestos a poner en funcionamiento todas las organizaciones de emergentología en un solo lugar como debe ser, para que el vecino no tenga que llamar a diez números telefónicos, sino a uno solo, para tener la certeza de que concurrirán los actores pertinentes para solucionarle el problema”.

“El 911 Multiagencia, no es solo un centro de monitoreo, tendremos la recepción del ciudadano y el despacho del móvil, además del seguimiento por las cámaras a través de monitoreo y personal de Defensa Civil y Guardia Urbana y policía, interactuando en un mismo espacio, controlado por la plataforma digital que hemos adquirido (la misma que tiene la Ciudad de Buenos Aires) para observar no solo el recorrido que hace el policía sino quién está más cerca, cual es el móvil que puede llegar más rápido, además de otras situaciones que pueden ser controladas a través de esta aplicación”.

“No sólo tenemos un seguimiento satelital, sino además un análisis del índice delictual del 911, algo que no existía y de hecho no existe en la provincia, y nosotros queríamos contar con estos elementos porque hacen a la prevención, es decir el desarrollo operativo y el diagrama diario con los distintos componentes de seguridad van a ser analizados en base a esta estadística del 911, que es la real, porque muchas veces los vecinos llaman al 911 pero no hacen denuncia, esto sumado a la labor en adicciones de las distintas instituciones de Chivilcoy y el Observatorio Vial, hacen que obtengamos una estadística concreta en el caso de la siniestralidad” describió.

Asimismo, informó que se duplicó el número de cámaras domo (360°) y se colocaron 30 cámaras fijas en sectores puntuales, ascendiendo a las 190 cámaras, además de dos video wall, que permite superar la imagen “y trasladársela al personal de radio de policía para que estos analicen y evalúen, convocando a los efectivos en base a ese análisis” explicó.

Por último confirmó que las instalaciones de la esquina de Hipólito Irigoyen, donde actualmente funciona el centro de monitoreo y Guardia Urbana, ya fueron desafectadas, concentrando la labor de ambos estamentos en el nuevo edificio, el cual contempla también la atención al público, “hay un espacio especifico destinado a la gente, porque además queremos que los vecinos conozcan este centro 911, lo mejor que nos puede pasar es que el vecino, observe, visualice y se interese a aportar sus propias ideas, porque la seguridad se hace entre todos” concluyó.