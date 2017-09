Intendente Britos: “Ninguna obra se está haciendo pensando en el voto” [Video]

El pasado viernes, ante un Estadio Centro colmado de público, el Intendente Guillermo Britos realizó el lanzamiento formal de campaña de cara a las elecciones generales del mes de octubre, “votando a Alfredo están votando a la lista que está gestionando, el gobierno que está trabajando para ustedes” dijo al respecto del primer candidato a concejal Alfredo De Lillo, “nosotros no trabajamos por un voto, trabajamos por las necesidades de la gente” enfatizó, “a los que me dicen que soy un muleto de la gobernadora (María Eugenia Vidal), no tengo ningún problema de sentarme al lado de ella para que Chivilcoy tenga obras” desafió, “sigamos trabajando juntos, acompáñennos en esta lucha” invitó.

“Quiero agradecer enormemente la presencia y el apoyo de todos ustedes” comenzó diciendo el jefe comunal en su discurso, “agradezco a todos los que trabajan por el bien de los vecinos” puntualizó respecto a sus funcionarios y empleados municipales, “no les crean a los malintencionados” dijo además respecto a las críticas, “ninguna obra se está haciendo pensando en el voto” enfatizó y confirmó la terminación de toda la obra pública anunciada e iniciada, “se hacen porque son prioridades”.

Por otra parte, citó la accesibilidad a las localidades de campaña y las escuelas suburbanas y rurales, “donde hay una necesidad hay un derecho” sentenció, “vamos a seguir trabajando en obra pública, en salud y educación, seguiremos pagando las 2600 becas municipales le moleste a quien le moleste, quién está en contra de esto que se anime a decirle de frente a estas 2600 familias que no se les debe pagar esas becas”.

Asimismo, habló acerca del plan integral de pavimentación, cordón cuneta y piedra caliza en marcha, citando que está concluida la tercera etapa del mismo, “cuando nos vayamos, vamos a tener asfaltadas todas las calles entre la primera y segunda circunvalación, eso es lo que merecen los vecinos de Chivilcoy” sentenció, “obras bien realizadas demoren lo que demoren, planificadas, que se finalicen bien”.

“Hemos dado un salto extraordinario de calidad en seguridad” prosiguió “todos ustedes saben lo que pasaba antes, a veces se decía y otras se ocultaba, mientras que hoy tenemos policía de barrio, con un sistema de seguridad real y serio, una policía de barrio, local, que trabaja en conjunto con el resto de las policías, coordinados por una seguridad mejor” y agregó “queremos vivir seguros y tranquilos, tengan la plena seguridad de que vamos a trabajar por ello”.

Por otra parte, habló sobre educación y cultura, “estamos obligados a que cada día haya más y mejores ofertas para nuestros jóvenes y adultos mayores, para que nuestros chicos puedan quedarse y no sientan el desarraigo”. Además dijo, “pensamos en que el artista local tenga la oportunidad de actuar permanentemente como siempre tuvo que haber sido, no trayendo vedettes amigas, vamos a seguir llevando espectáculos, el cine y el teatro a los barrios”.

“Muleto de Vidal”

“No me interesan donde están los votos, me interesa y me importa lo que necesitan los vecinos” aseguró, “vamos a seguir ocupándonos para que el gobierno nacional se entere de que Chivilcoy existe y nos mande los que nos debe, y finalice el plan de viviendas, porque hay cinco mil familias que lo están necesitando y las merecen”.

Asimismo, Britos recogió el guante respecto a las críticas sobre su cercanía a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, “tenemos que dejar de lado la bandera y el sello, pensando en los vecinos, a los que me dicen que soy un muleto de la gobernadora, no tengo ningún problema de sentarme al lado de ella para que Chivilcoy tenga obras, si para eso hay que trabajar con la gobernadora lo voy a hacer, garantizando los derechos de todos ustedes”.

“Votando a Alfredo están votando a la lista que está gestionando, el gobierno que está trabajando para ustedes, nosotros no mentimos, decimos lo que vamos a hacer, mejorando lo que estamos haciendo ya” enfatizó en otro tramo de su discurso, “vamos a corregir los errores cometidos” señaló nuevamente el jefe comunal, “a trabajar con quienes respeten a los vecinos y sus necesidades” y confirmó las visitas en los barrios, “a cada uno de ustedes, casa por casa, porque el gobernante que se queda en su despacho recibe la realidad que le cuentan quienes están a su alrededor, y yo quiero saber la realidad de la calle”.

“Acompáñennos en esta lucha”

“Un mensaje para todos los que me critican” citó sobre el final, “fundamentalmente a algunos que antes no criticaban porqué se la pasaban en la oficina del intendente, y ahora dicen que son oposición, a todos ellos quiero decirles, algo que nunca dije, si no me venció un cáncer no me van a vencer ninguno de ellos” dijo visiblemente emocionado, sorprendiendo a los presentes, “sigamos trabajando juntos, acompáñennos en esta lucha” concluyó entre los aplausos de la concurrencia.