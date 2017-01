Jorge Ballerini: “Quisiera que Frontera S.A. presente el recibo de pago por el terreno y la aprobación del Concejo Deliberante”

En el marco del reclamo al Municipio de Chivilcoy, por parte de la Empresa Frontera S.A., por una suma cercana a los 174 millones, por la supuesta venta de una parcela del Parque Industrial en el año 2014, las autoridades de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Chivilcoy informaron que el terreno en cuestión es de “uso común” lo que implica que no puede ser vendido, y que al ser consultados por la Secretaría de Producción de ese momento, notificaron el carácter del mismo, “Quisiera que Frontera SA presente el recibo de pago por el terreno y la aprobación del Concejo Deliberante” apuntó Jorge Ballerini, presidente de la Asociación.

En este sentido Ballerini, acompañado por la administradora de la Asociación de Propietarios, Natalia Barbieri- dialogaron en la mañana de hoy con la prensa local para suministrar información en lo que a la entidad compete, del reclamo que la firma Frontera SA presentó al Municipio de Chivilcoy en calidad de resarcimiento económico por la supuesta venta de la parcela N°23 del predio del Parque Industrial, la cual según informaron las autoridades del Parque es de “uso común”, lo que significa que “no se podía escriturar ni tener la aprobación industrial, por lo tanto, no se podía vender de manera alguna”.

“Nos gustaría en realidad estar anunciando algunas obras, cómo la entrada nueva, el centro de capacitación, la sala de primeros auxilios, el bacheo de las calles” se lamentó Ballerini, y especificó que el Parque es de carácter “público privado” por lo que es el Municipio el que tiene la potestad de vender los terrenos (desde el año 1973 en el que fueron vendidos los terrenos), “por tanto tiene la obligación de mantener las calles, la iluminación, barrido y demás”.

Asimismo, destacó que, en su oportunidad, en el año 2014, se le entregó desde el Estado Municipal, a la firma Frontera SA, un terreno que es de “uso común”. Al ser consultada la entidad por parte del entonces Secretario de Producción, Carlos Cadavid, “por el estado del terreno”, Ballerini alega que “nosotros dijimos que, al ser un espacio de uso común, no se podía escriturar ni tener la aprobación industrial, por lo tanto, no se podía vender de manera alguna”.

“De la única manera que se podía haber vendido, era si se reemplazaba ese terreno por otro (el 5% del terreno del Parque se utiliza para equipamiento común)” prosiguió, e indicó que el único terreno disponible en ese entonces era el que destinado a la Sala de Extracción de Miel Municipal.

“No quedaba ningún terreno disponible para la venta” sumó Barbieri categóricamente.

Asimismo, Ballerini agregó “la Asociación de Propietarios del Parque Industrial no vende los terrenos, el que lo hace es el Municipio. Nos preguntaron y nosotros les informamos que no se podía escriturar y que no iban a tener la aprobación industrial. Incluso creo que fueron a La Plata, al Ministerio del Producción, junto a un empresario de la firma, a hablar, y le dijeron lo mismo”.

Al ser consultado por el encuentro sostenido en el día de ayer con el Intendente Britos, reconoció que “no fue por este tema”, no obstante, aclaró que, al inicio de la nueva gestión municipal, desde la entidad en uno de los encuentros formales, le fue comunicado al jefe comunal el tema, “como debía ser, sumando a que queríamos sacar una casilla que se encontraba dentro del terreno que es nuestra”.

“Si pagaron por este terreno, si tienen un recibo que avala el pago, y nosotros como asociación y la administración del consorcio, no hemos hecho ninguna liquidación de expensas del mismo. Por lo que no pagaron el terreno y tampoco sus expensas” puntualizó, “si se hubiese hecho el reemplazo (de terrenos) se hubiera podido vender tranquilamente a Frontera SA”.

“Creo que la empresa se apresuró” señaló al indicar que realizaron movimiento de suelo del terreno, “lo habitual es que cuando se compra un predio, pasa por el Concejo Deliberante para su aprobación, algo que no pasó”.

Por su parte, Barbieri detalló que el acta de posesión alegada por la firma “no estaría certificada”.

“Quisiera que Frontera SA presente el recibo de pago por el terreno y la aprobación del Concejo Deliberante” apuntó Ballerini, “es la misma nada”.

Por otra parte, al ser consultados, ambos coincidieron en desconocer el carácter de la demanda de la firma para con el Municipio, y confirmaron el envío de una carta documento en su momento, por parte del consorcio administrativo, para que la empresa “devuelva el terreno” con “respuesta negativa”.

“No sé de qué manera van a poder justificar esa compra de terreno, creo que no la hay” concluyó Ballerini.