Jornada por el Día Internacional de la lucha contra el VIH Sida [Video]

Ayer se realizó una jornada de capacitación, prevención y control de VIH Sida, en la Plaza 25 de mayo en conmemoración por el Día Internacional de la lucha contra el VIH Sida. La misma fue organizada ATTTA Chivilcoy, el Consultorio de Diversidad, la Organización LGBT de Chivilcoy, la Secretaria de Salud y Región Sanitara X, de 17 a 22 horas, aproximadamente.

La realización de testeos de VIH gratuitos, rápidos y confidenciales en la Unidad Móvil Sanitaria, y la distribución de folletería con información y preservativos en la vía pública, tuvo gran resultado y repercusión ya que un gran número de personas se acercaron para hacerse el test rápido e informarse sobre el tema.

“La verdad que la jornada está resultando mejor de lo esperado, la gente pasa, pregunta y se sube a la Unidad Sanitaria y se hace el test, es fabuloso, tenemos ya como 25 o 30 testeos realizados de las 17 horas hasta este momento (19.30 horas)”, expresó la enfermera, referente del Consultorio Amigable y de ATTTA Chivilcoy, Victoria Ocampo a DECHIVILCOY.

Asimismo, agregó que el control “es un testeo rápido y el resultado es verbal. Hacemos el pre-test antes de la extracción, y una vez realizada la misma, esperamos 20 minutos; la gente aprovecha una tarde hermosa así que da una vuelta a la plaza, luego viene pregunta el resultado y se le da de forma verbal”.

Jornada por el Día Internacional de la lucha contra el VIH Sida Jornada por el Día Internacional de la lucha contra el VIH SidaAyer se realizó una jornada de capacitación, prevención y control de VIH Sida, en la Plaza 25 de mayo en conmemoración por el Día Internacional de la lucha contra el VIH Sida. La misma fue organizada ATTTA Chivilcoy, el Consultorio de Diversidad, la Organización LGBT de Chivilcoy, la Secretaria de Salud y Región Sanitara X, de 17 a 22 horas, aproximadamente. NOTA COMPLETA: Posted by De Chivilcoy on sábado, 2 de diciembre de 2017

Cabe destacar que a los pacientes que se les detectó la enfermedad, se les hará el seguimiento correspondiente por parte de los especialistas, quienes se encuentran los días miércoles en el CIC Sur, ubicado en Miguel Calderón y calle 100, formando parte de las reuniones del Consultorio Amigable que se hacen de 19 a 22 horas.

Durante la jornada, Victoria Ocampo informó que contaban “con todos los compañeros del Consultorio de Diversidad, de la Federación que vinieron y están recorriendo la Plaza repartiéndole folletería y profilácticos a la gente e informándole, a quien todavía no ha pasado por la Unidad, que estamos haciendo esta actividad”.

Por último manifestó que le apasiona el trabajo de prevención y promoción, y en relación a la posible extensión del horario de jornada finalizó: “A mí me encanta trabajar en prevención asique si me pudiera quedar toda la noche me quedo porque me encanta”.