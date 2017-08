De licencia en su cargo como director de la delegación regional de PAMI Chivilcoy, el Dr. José Ferro, candidato a primer concejal de Cambiemos, espacio que se posicionó en segundo término en las PASO recientes, con el 22,78% (10.000 votos) ratifica su compromiso y responsabilidad de asumir el cargo “si la gente nos elige para representarlos en el Concejo Deliberante lo haremos con mucho orgullo” afirmó y anticipó respecto al recorrido hacia octubre, la articulación y promoción de distintos programas de Nación para beneficio de instituciones intermedias y micro emprendimientos locales, como así también definió en relación al contacto con los vecinos y sus inquietudes “la gente necesita respuestas inmediatas, sin mentir y con impronta resolutiva”.

“Estoy con licencia hasta el 31 de octubre sin goce de sueldo” confirmó a DECHIVILCOY, “dedicándome más a la campaña y a visitar a cada vecino de Chivilcoy” y negó ser “una candidatura testimonial, de ninguna manera, si la gente nos elige para representarlos en el Concejo Deliberante lo haremos con mucho orgullo, no hay imposibilidad de estar en ambas funciones, si renunciaremos a la dieta como concejal, no está en la esencia de Cambiemos no asumir las responsabilidades”.

José Ferro (Cambiemos): “La gente necesita respuestas inmediatas, sin mentir y con impronta resolutiva” Posted by De Chivilcoy on miércoles, 23 de agosto de 2017

Asimismo, respecto a las actividades venideras dentro de la campaña hacia octubre, anticipó visitas programadas a organismos de Nación y de Provincia “para evaluar e interiorizarnos sobre los distintos programas para beneficiar a los vecinos de Chivilcoy, como lo hicimos con los clubes con un subsidio de $100.000 para construcción, con beneficios en este caso para el Club Cerámica, el futgolf y la Agrupación Atlética, con un montón más de carpetas en las mismas condiciones para beneficiar otras instituciones deportivas”. Además informó acerca de la presentación en el Ministerio de Trabajo de carpetas de micro emprendimientos locales y confirmó la continuidad de las visitas a los vecinos en los barrios.

“Tratamos de darle una impronta resolutiva” expresó respecto a los reclamos y problemáticas que le plantean los vecinos, “dentro de las herramientas y posibilidades que tenemos tratamos de dar una ayuda inmediata, sin mentir, decir si podemos o no podemos, si podemos cumplimos y si no decimos que no podemos. La gente necesita respuestas, y ahí estamos con un enorme equipo que me acompaña y asesora, pensando en un Chivilcoy de generaciones futuras, con soluciones accesibles”.