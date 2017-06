José Ferro: “Soy muy crítico de algunas formas de hacer política”

“Soy muy crítico de algunas formas de hacer política. No creo que todos los hoteles sean de Cristina, pero tampoco puedo creer que digan que a la Gobernadora se le ocurrió no darle de comer a los chicos”

El doctor José Ferro se refirió a la campaña electoral que se avecina y expresó: “Estamos trabajando mucho en equipo y preparándonos para gobernar Chivilcoy en 2019. Tenemos un grupo de profesionales y no profesionales, con ideas de corto y mediano plazo y siempre a disposición de quienes nos necesiten. Hoy somos un nexo entre el gobierno nacional y provincial. No me gusta decir cosas, sino hacerlas. Nos ponemos a disposición de trabajadores, generamos nexos, informamos sobre los programas para PyMes y en todo lo que se pueda. Nos gusta trabajar, ser resolutivos, prácticos para que los vecinos encuentren respuestas”

Al referirse a la gestión actual del Dr. Britos, el referente de Cambiemos Chivilcoy sostuvo: “celebro y felicito el camino a Biaus que fue una de las cosas que nosotros tuvimos como uno de los principales proyectos en la campaña junto al de San Sebastián. La alegría de los vecinos que estuvieron años esperando, realmente es para felicitar la decisión. También felicitar a la provincia que es el gobierno más federal porque trabaja con los municipios, que financia obras para cambiar la realidad de los vecinos y a eso se suma a buenas decisiones como fue el acceso a Biaus”

Al expresar su opinión sobre las gestiones que no son de Cambiemos y el rol de oposición expresó: “Soy muy crítico de algunas posturas o formas de hacer política. No creo que todos los hoteles sean de Cristina, pero tampoco puedo creer que digan que a la Gobernadora se le ocurrió no darle de comer a los chicos. Si yo tuviera que hacer eso para sacar un rédito a nivel municipal, no lo hago ni loco, yo no podría porque es grave y es serio meter a la gente en una situación angustiante donde lo que único que se persigue es intentar sacar rédito de una mentira.

Este gobierno no engaña, no miente, no cambia números, no rifa el futuro del país. Estoy convencido que la gente entiende que este gobierno toma decisiones antipáticas pero necesarias, no hace como antes de rifar el futuro y que pague las consecuencias otro y eso se demuestra porque a pesar de las campañas y las cosas que dicen, la gente está convencida que vamos para adelante y a convertirnos en un país en el mundo.”.