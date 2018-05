Joven que vivió en Chivilcoy busca a su madre biológica que viviría en Trenque Lauquen

Patricia Fraile, que vivió muchos años en Chivilcoy, busca a su madre biológica que viviría en Trenque Lauquen

Sus padres podrían ser de la ciudad de Trenque Lauquen. A raíz de un trámite que realizó hace dos años, descubrió su partida de nacimiento falsificada. Un testigo afirma que un militar dueño de una estancia en el distrito está implicado en el caso.

“Según mi partida de nacimiento, nací el 23 de julio de 1975. Hace dos años en La Plata, cuando fui a hacer un trámite con esa partida de nacimiento me encuentro con que era falsificada. Y me había llamado la atención que tengo una hermana que nació supuestamente el mismo día, pero con tres años de diferencia, llegando a la conclusión de que la mía era la partida de nacimiento de mi hermana, pero con otro nombre. Fraile, quien para mí había sido mi padre todos estos años, me dijo que yo no era su hija” comienza su relato Patricia Fraile, radicada hoy en La Plata tras haber vivido durante muchos años en Chivilcoy.

Con esa información, Patricia comenzó a caminar en búsqueda de su verdadera identidad. Enseguida tomó contacto con personas de Trenque Lauquen y al tiempo llegó a Abuelas de Plaza de Mayo.

La mujer busca a sus padres biológicos, con la certeza de que en Trenque Lauquen hay gente que conoce su historia. Por eso, le pide a la sociedad cualquier dato sobre sus progenitores.

En su momento, Patricia consiguió dos nombres de quienes podrían llegar a ser sus posibles padres, pero uno fue descartado tras la realización de un examen de ADN, y con la otra persona no se pudo avanzar.

Fue así que Patricia tomó contacto con Abuelas de Plaza de Mayo, emprendió la búsqueda de testigos y habló con la persona que en los papeles aparece como su madre. “Ella me niega todo, dice que estoy loca, pero también dice que no se acuerda de mi parto. Ella y Fraile se separaron no mucho después que yo nací”, relata.

En la búsqueda Patricia logró reunir algunos datos importantes a partir de una investigación realizada por un estudio de abogacía. “Nací en la Clínica García Salinas y con la investigación se llega a una persona anónima que nos dice que quien intervino en este proceso fue un militar de alto rango, dueño de una estancia que se llamó ‘Los Ranqueles’, y que antes o ahora es ‘Los Nogales’. Yo podría ser la hija de la vergüenza de alguien. Eso explicaría cómo un par de peones de campo pudieron pagar una clínica para un parto. Incluso hay testigos que me ubican en la estancia, pero nadie vio a mi madre embarazada, sino que de un día para otro apareció con un hijo”.

Patricia Fraile pide que “quienes puedan llegar a conocer algo más de esta historia se comuniquen” al teléfono celular: (0221) 15-35-37976. “Sé que mi madre vive y está en Trenque Lauquen. Y si mi madre me está buscando quiero que aparezca. Yo viví en Chivilcoy toda mi vida. Mis padres se separaron y me dejaron en Chivilcoy. Ahora estoy en La Plata desde hace 5 años. Hoy estoy aquí con mi hija”, explica, y asegura que “todavía tengo muchos puntos por esclarecer, es posible que inicie una causa por falsificación de documento público y negativa a la identidad”.

Patricia Fraile lucha por conocer quiénes son sus padres para comenzar a vivir con su verdadera identidad y saber quién es ella. [Informe: Diario NEP / T. Lauquen]