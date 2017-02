Julián Domínguez y Randazzo enfrentarían en una interna a Cristina

A pocos días de que se concrete el Congreso del PJ en Santa Teresita, donde los representantes de las distintas vertientes buscarán acordar un esquema de unidad en base a lo que avanzaron en el último cónclave realizado en diciembre en La Matanza, se conoció la información de que Julián Domínguez y Florencio Randazzo estarían dispuestos a enfrentar en las PASO a Cristina Kirchner. Hoy mantendrán una reunión con referentes del PJ para empezar a tejer el armado.

Si bien el Peronismo había atomizado la toma de decisiones ampliando la cantidad de apoderados a 9, buscando contener a todos los sectores, había empezado a generarse cierto consenso, en algunos casos con resignación, de acompañar una eventual candidatura de la ex presidente.

Apenas dos semanas después del Congreso de La Matanza, Domínguez manifestó su disconformidad y aseguró que “hay etapas concluidas en la política electoral”, en referencia a la ex mandataria. Aquella declaración, la cual le generó al ex presidente de la Cámara de Diputados, la respuesta de algunos intendentes ultra kirchneristas como “Paco” Durañoña, Secco y Zurro, no quedará sólo en la palabra.

“Domínguez va a jugar”, aseguraron desde el entorno del ex precandidato a Gobernador, a la vez que confirmaron que de la movida también participaría Florencio Randazzo, quien viene estirando las definiciones sobre su futuro político, lo cual generó cierto malestar entre los intendentes más conservadores respecto a una nueva kirchnerización del PJ, como el Grupo Esmeralda, quienes ven en Julián Domínguez un candidato capaz de arrastrar votos por fuera del núcleo duro k.

Las políticas de ajuste, la crisis económica y los casos de corrupción macrista abrieron una puerta enorme para que la ex mandataria sea candidata en las próximas elecciones, la cual, si bien tiene un fuerte apoyo de los sectores populares, también tiene un techo de crecimiento difícil de superar, en base a la visión negativa que tiene de ella una gran parte de la sociedad.

Distintas encuestas a las que accedió IP estiman que Cristina tiene un 30 % de intención de voto en la Provincia de Buenos Aires, lo cual la posiciona en el primer lugar en los sondeos, pero que le impedirían imponerse en un escenario eleccionario polarizado. Incluso, desde distintos sectores de Cambiemos, manifestaron cierta tranquilidad ante las candidatura de “Cristina y Scioli”, dado que podrían centrar la campaña en los casos de corrupción y el rechazo que genera en determinados sectores de la sociedad parte del armado político que los acompañaría como la Campora , Anibal Fernández, o Luís Delia.

En ese contexto, parte del Peronismo ve la necesidad de generar candidaturas alternativas sin romper el partido, por lo que empujan al binomio Domínguez-Randazzo para enfrentar a Cristina-Scioli en las PASO de este año. Los promotores de esta movida ven en los oriundos de Chacabuco y Chivilcoy, una fórmula peronista más “auténtica y clásica”, con capacidad para gobernar y experiencia en gestión, a la vez que le permitirá contener al votante genuino, mientras que pueden ampliar su espectro hacia las clases medias urbanas y los sectores más conservadores del interior.

A su vez, se entusiasman con la forma en que se complementa la fórmula, dado que estiman que Randazzo podría traccionar el voto kirchnerista puro, mientras que Julian Domínguez puede ir por votos de clase media, media alta y los del campo, a la vez que mantiene una gran relación con el peronista más popular del mundo: el Papa Francisco.

[INFORMEPOLITICO.COM.AR]